So langsam aber sicher rückt die die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) näher. Rund zehn Wochen trennen uns noch von der Entwicklerkonferenz. Im Vorfeld hat Apple nun eine neue Tutorial-Webseite ins Leben gerufen, die erste Schritte zum Entwickeln mit Xcode, Swift und Swift UI bereithält.

Apple veröffentlicht neue Tutorial-Webseite: Programmieren mit Swift erlernen

Apple hat kürzlich eine neue Webseite mit dem Titel “Develop in Swift Tutorials” veröffentlicht. Diese enthält Anleitungen, die neuen Entwicklern zeigen, wie sie Xcode installieren und ihr erstes Swift-Projekt starten.

Begleitet wird die neue Webseite von einer Ankündigung von Tim Sneath (Leiter Marketing für Entwicklertools bei Apple) auf X.

„Heute kündigen wir eine neue Reihe von Tutorials für Studenten an, die ihre ersten Schritte im Programmieren mit Swift und SwiftUI machen! Um diese Tutorials nutzen zu können, sind keine Vorkenntnisse im Programmieren erforderlich, daher stellen sie eine hervorragende Grundlage dar.“

Es gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die euch zeigen, wie ihr Xcode herunterladen und installieren, ein neues Projekt erstellen und sogar eine einfache App erstellen könnt. Darüberhinaus ermutigt Apple Studenten den Code selbst zu ändern, um mit anderen Ergebnissen zu experimentieren.

Die neue Tutorial-Webseite ist dabei in unterschiedliche Kategorien (Explore Xcode, Views, structures, and properties, Layout and style, Buttons and state und Lists and text fields) gegliedert. Jetzt müsst ihr nur noch auf den „Get startet“-Knopf drücken.

