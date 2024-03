Für gewöhnlich läutet Apple, kurz nachdem eine Beta-Version beendet und die finale Version freigegeben wurde, eine neue Bete-Phase ein. Oftmals ist dies direkt einen Tag nach der finalen Version der Fall. Entsprechend stellt sich die Frage, wann Apple die Beta 1 zu iOS 17.5 für Entwickler zum Download bereit stellt, zumal die die finale Version von iOS 17.4. bereits am 05. März freigegeben wurde.

Wann veröffentlicht Apple iOS 17.5 Beta1?

Über drei Wochen sind mittlerweile vergangenen, dass Apple die finale Version von iOS 17.4 veröffentlicht hat. Zwischenzeitlich haben die Entwickler in Cupertino iOS 17.4.1 als Bugfix-Update nachgeschoben. Es ist dieses Mal ein ungewöhnlich langer Zeitraum seit der finalem Freigabe von iOS 17.4 vergangenen, ohne dass wir die Beta 1 zu iOS 17.5 erlebt haben. Manchmal kommt es allerdings vor, dass Apple eine Beta-Phase aufgrund von Feiertagen oder wichtigen Funktionen nach hintern verschiebt.

Und dieses Mal? Beides ist denkbar. Mit iOS 17.4 hat Apple zahlreiche Anpassungen vorgenommen, um dem Gesetz über digitale Märkte zu entsprechen. Hier könnte Apple im Hintergrund weitere Anpassungen vornehmen. Ursprünglich wollte Apple Downloads von Drittanbieter-Apps nur über alternative App-Marktplätze ermöglichen, dieses Vorhaben hat sich mittlerweile jedoch geändert, so dass Downloads auch über Webseiten ermöglicht werden sollen. Die zuletzt genannte Möglichkeit wurde allerdings noch nicht in iOS implementiert. Es ist davon auszugehen, dass Apple an dieser Möglichkeit bereits intensiv arbeitet. Zudem könnte der Hersteller Weitere Anpassungen planen, um den Untersuchungen durch die EU entgegenzuwirken.

Darüberhinaus dürfte das Osterfest ebenfalls zu Verzögerungen führen. Vor wenigen Tagen hatte Mark Gurman von Bloomberg angedeutet, dass Apple und er kommenden Woche die Beta 1 Entwicklung zu iOS 17.5 finalisieren wird. Dies könnte bedeuten, dass wir in der nächsten Woche bereits die Beta 1 zu Gesicht bekommen könnten. Dann waren rund 4 Wochen seit der Freigabe der iOS 17.4 vergangenen.

Die finale Version von iOS 17.5 & iPadOS 17.5 könnte dann im Mai freigebenden werden, zusammen mit neuen iPads?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren