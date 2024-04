Vor wenigen Tagen kündigte o2 den neuen Tarif „o2 Mobile Unlimited on Demand“ an. Der neue Tarif lässt sich ab sofort buchen und stellt eine spannende Möglichkeit dar, euch einen Unlimited-Tarif zu einem attraktiven Preis zu sichern.

o2: neuer Tarif „Unlimited On Demand“ lässt sich ab sofort buchen

Im vergangenen Monat kündigte o2 die Tarif-Neuheit „o2 Mobile Unlimited on Demand“ an. Der neue Tarif ist mit einer Datenmechanik ausgestattet, kostet 59,99 Euro pro Monat und lässt sich ab sofort über die o2 Webseite buchen.

Was hat es mit dem neuen Tarif auf sich? Der „o2 Mobile Unlimited on Demand“ ist schnell erklärt. o2 stellt euch pro Kalendertag 20GB Datenvolumen als Basis zur Verfügung. Sollte euch das nicht ausreichen, so könnt ihr beliebig oft zusätzliches Highspeed-Datenvolumen kostenlos per SMS nachbuchen.

Ihr erhaltet per SMS eine Information, wenn ihr acht Gigabyte verbraucht habt. In jeweils 2GB Schritten könnt ihr dann Datenvolumen nachbuchen und dies beliebig oft. Innerhalb von wenigen Sekunden steht dieses zur Verfügung.

Der neue Tarif „o2 Mobile Unlimited on Demand“ gilt nicht nur für „normale“ Privatkunden, sondern ebenfalls für Junge Leute (bis 28 Jahre), Selbstständige und Kleinunternehmer. Der Tarif ist bis zum 2. Juli 2024 gültig. o2 Bestandskundem können im Rahmen der Vertragsverlängerung in diesen neuen Tarif wechseln. Auch in der Flex-Variante ist der neue Tarif buchbar. Sollte euch der Zwischenschritt mit dem Nachbuchen nicht stören, so spart ihr satte 40 Euro pro Monat im Vergleich zum „o2 Mobile Unliimted Max“.

-> Hier geht es direkt zum „o2 Mobile Unlimited on Demand“

