Es wird erwartet, dass die iPhone 16 und iPhone 16 Pro Modelle in den ersten Septemberwochen angekündigt werden. Obwohl das noch Monate entfernt ist, hören wir viel darüber, was diese Modelle bieten werden – vorausgesetzt, die Leaks erweisen sich als wahr. Jetzt behauptet ein Leaker, Informationen über die Farben der iPhone 16 Pro Modelle zu haben, sowie über eine Änderung der Oberfläche des Rückglases.

Durchgefärbtes Glas auf der Rückseite

Laut einem Leaker auf der chinesischen Plattform Weibo wird Apple für das iPhone 16 Pro die gleiche Farbinfusionsmethode verwenden, die bereits für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus eingesetzt wird. Als die Technologie 2023 für diese Geräte eingeführt wurde, sprach Apple von einer „Branchenneuheit“.

„Zum ersten Mal bei einem Smartphone ist Farbe in das Glas auf der Rückseite durchgefärbt – für fünf wunderschöne Farben. Das Glas auf der Rückseite wurde durch einen zweifachen Ionen­austausch-Prozess gehärtet, mit Nanokristall-Partikeln poliert und dann geätzt für ein hochwertiges, texturiertes mattes Finish, so Apple im September 2023 zum iPhone 15.“

Dieses Jahr könnte die Neuerung auch bei den Pro-Modellen zum Einsatz kommen. Normalerweise ist es so, dass eine neue Technologie in den Pro-Modellen debütiert und dann in den darauffolgenden Jahren auf die Standardmodelle übergeht. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel, wie beispielsweise im Jahr 2024, als Apple zuerst beim iPhone 14 auf eine abnehmbare Glas-Rückseite zur einfacheren Reparatur gesetzt hat. Beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max war dies nicht der Fall.

Dem Leaker zufolge wird Apple das iPhone 16 Pro in vier Farben anbieten, darunter Space Black, Grau, Weiß und ein neues Rosé-Finish. Das stimmt mit einem früheren Bericht überein. In diesem hieß es unter anderem, dass Apple plant, die blaue Titan-Option durch eine neue rosafarbene Titan-Farbe zu ersetzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren