Vodafone, o2 und die Deutsche Telekom informieren regelmäßig über den Ausbau ihrer Mobilfunknetze. Am heutigen Tag hält Vodafone eine aktuelle Wasserstandsmledung bereit. So teilt das Düsseldorfer Unternehmen unter anderem mit, dass im ersten Quartal 2024 mehr als 1.200 Bauprojekte vollendet wurden.

Vodafone informiert über Ausbau des Mobilfunknetzes

Vodafone hat zwischen dem 1. Januar und 31. März 2024 mehr als 1.200 Bauprojekte vollendet. Rein rechnerisch wurden Somit an jedem Tag im Schnitt 13 Baumaßnahmen zur Stärkung des Mobilfunknetzes vollbracht. Dabei hat Vodafone 155 neue Mobilfunkstationen in Betrieb genommen und an fast 1.100 weiteren Standorten zusätzliche Antennen für LTE, 5G und 5G+ installiert, um die Breitbandkapazitäten zu erweitern.

170 Maßnahmen dienten dazu, bestehende LTE-Funklöcher zu beseitigen oder neue LTE-Funklöcher zu vermeiden – etwa in Orten, in denen Vodafone langjährige Mobilfunkstationen aufgeben musste. Stark im Ausbaufokus stand auch die neue Technologie 5G+: Fast 40 Prozent der Baumaßnahmen in den ersten drei Monaten 2024 dienten dazu, 5G+ in der Fläche auszubauen. Inzwischen ist dadurch etwa die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland an das 5G+-Netz von Vodafone angebunden.

-> Hier könnt ihr die Vodafone Netzabdeckung prüfen

Besonders im März ging es – bedingt durch die milden Temperaturen – besonders stark voran. An über 550 Standorten vollendete Vodafone seine Mobilfunk-Bauprojekte. Insgesamt 67 neue Standorte wurden angeschaltet und in das Vodafone-Netz integriert.

Alles in allem blickt Vodafone mittlerweile auf über 25.000 Mobilfunkstandorte und erreicht damit deutschlandweit 99,9 Prozent der Bevölkerung.

