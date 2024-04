Das US-Handelsministerium teilte heute mit, dass es der US-Niederlassung von TSMC, eine Subvention in Höhe von 6,6 Milliarden Dollar für die Halbleiterproduktion in Phoenix, Arizona, und bis zu 5 Milliarden Dollar in Form von günstigen staatlichen Darlehen gewähren wird. Apples fortschrittlichste Chips werden derzeit in Taiwan mit dem 3nm-Verfahren von TSMC hergestellt. Die Möglichkeit, diese Chips und künftig noch leistungsfähigere Chips in den USA zu produzieren, könnte eine bedeutende Veränderung in der Lieferkette des Unternehmens darstellen.

TSMC Chip-Produktion in den USA

Laut Reuters hat TSMC zugestimmt, die Investitionen in Arizona zu erweitern, um bis 2030 eine dritte Produktionsstätte zu errichten. Dies bedeutet, dass TSMC seine Investitionen in den USA erneut erhöht, diesmal um weitere 25 Milliarden Dollar auf 65 Milliarden Dollar. Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich bei den 65 Milliarden Dollar von TSMC um die größte ausländische Investition in ein völlig neues US-Projekt in der Geschichte der USA.

Das zweite Werk von TSMC in Arizona, das voraussichtlich 2028 die Produktion aufnehmen wird, ist speziell für die Herstellung von 2nm-Prozessoren vorgesehen. Das erste Werk ist für ältere Fertigungsverfahren vorgesehen, die weltweit noch im Einsatz sind.

Das US-Handelsministerium finanziert den TSMC-Preis und die Darlehen im Rahmen des Chips Act. Dieser auch als „CHIPS for America Fund“ bekannte Fonds wurde vom Kongress im Jahr 2022 mit 53 Milliarden Dollar ausgestattet. Wenn alle drei Projekte von TSMC in Betrieb sind, werden nach Angaben des US-Handelsministeriums 6.000 direkte Arbeitsplätze in der Fertigung entstehen. Hinzu kommen schätzungsweise 20.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe.

Als Auftragsfertiger für die Apple Silicon Chips gehört TSMC zu Apples wichtigsten Partnern. Apple hat schon des Öfteren TSMC öffentlich gelobt, weil der Chip-Hersteller in der Lage ist, „Massenprodukte in hoher Qualität herzustellen und flexibel gegenüber neuen Technologien ist“. So verläuft die Partnerschaft für beide Seiten äußerst positiv. Apple erhält die wahrscheinlich fortschrittlichste Halbleitertechnik auf dem Markt und TSMC verzeichnet mit Apple als größten Kunden regelmäßig einen beachtlichen Umsatz.

