Apple TV+ hat heute nicht nur den offiziellen Trailer zu „Fly Me to The Moon“ mit Scarlett Johansson and Channing Tatum veröffentlicht, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, wann der Film in den Kinos startet.

Erinnert ihr euch an das Projekt Artemis? Vor knapp zwei Jahren wurde bekannt, dass Apple weitere 100 Millionen Dollar für die Produktion eines neuen Films in den Hand nimmt. Nun werden langsam aber sicher weitere Details bekannt. So hat Apple TV+ nun den Filmtitel „Fly Me to The Moon“ bestätigt.

In den Hauptrollen sind unter anderem Scarlett Johansson, Channing Tatum, Nick Dillenburg und Anna Garcia zu sehen. Regie führt Greg Berlanti und zu den Produzenten gehören Scarlett Johansson, Jonathan Lia und Keenan Flynn.

Apple TV+ beschreibt den Film wie folgt

„Fly Me to the Moon“ mit Scarlett Johansson und Channing Tatum ist ein scharfsinniges, stilvolles Comedy-Drama vor der hochriskanten Kulisse der historischen Mondlandung von Apollo 11 der NASA. Um das öffentliche Image der NASA zu verbessern, fliegen die Funken in alle Richtungen, als die Marketingexpertin Kelly Jones (Johansson) die ohnehin schon schwierige Aufgabe von Startleiter Cole Davis (Tatum) verwüstet. Als das Weiße Haus die Mission für zu wichtig hält, um zu scheitern, wird Jones angewiesen, als Ersatz eine vorgetäuschte Mondlandung zu inszenieren, und der Countdown beginnt tatsächlich…

Der Film startet am 12. Juli 2024 in den Kino. Bei uns in Deutschland könnte es allerdings auf den klassischen Donnerstag und somit auf den 11. Juli 2024 hinauslaufen. Vorab haben wir den Trailer für euch.

