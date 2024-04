Die Apple Watch ist ein hilfreicher Begleiter für Läufer, und die Apple Watch Ultra hebt diese Fähigkeit mit einer längeren Batterielaufzeit und weiteren Funktionen auf die nächste Stufe. Nun wurde die Partnerschaft zwischen Läufer und Apple Watch auf die Probe gestellt. So berichtet Apple von zwei Laufclubs, die an der über 300 Meilen (ca. 483 km) langen Reise von Kalifornien nach Nevada teilgenommen haben und sich dabei auf ihre Apple Watch Ultra 2 verlassen haben.

Durch die Wüste mit der Apple Watch Ultra

In einem von Apple veröffentlichten Bericht wird die Erfolgsgeschichte des Koreatown Run Club aus Los Angeles und des Old Man Run Club aus New York City geschildert, die sich für diesen anstrengenden Staffellauf zusammengetan haben. Das 12-köpfige Team wurde von Navigatoren, einer Crew, Team-Wohnmobilen und der Apple Watch Ultra 2 unterstützt.

Apples Smartwatch bot nicht nur die üblichen Funktionen zur Überwachung der Fitnesswerte, sondern half den Teams auch dabei, die Positionen der Läufer zu verfolgen, Anrufe entgegenzunehmen und sogar in der Dunkelheit ein wenig Sicht zu gewinnen.

„Die Apple Watch Ultra 2 war unser Rettungsanker“, sagte Mannschaftskapitänin Cindy Le. Co-Kapitän Ja Tecson fügte hinzu: „Die Uhr ist wirklich für die Bedingungen gemacht, die wir erlebt haben, vor allem, wenn wir unsere Trailruns bei Nacht gemacht haben.“

Die Taschenlampeneinstellung half den Mitgliedern, nachts sicher zu bleiben, da es „eine Menge wirklich aggressiver Autofahrer auf der Straße gab.“ Die Teamlogistik wurde ebenfalls über die Uhr abgewickelt. Der Lauf des Teams wurde von drei Teammitgliedern dokumentiert, die mit dem iPhone 15 Pro Max fotografierten und die Bilder anschließend in Adobe Lightroom und Photoshop bearbeiteten. Die mitunter sehr schönen Bilder gibt es in dem ausführlichen Bericht von Apple.

