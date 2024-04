Reuters berichtet, dass Apple vermutlich zu den Unternehmen gehört, die eine Vereinbarung mit Photobucket anstreben, um seine KI-Modelle zu trainieren.

Apple möchte Milliarden Photobucket-Fotos nutzen

Photobucket blickt auf eine umfangreiche Bildbibliothek von über 13 Milliarden Fotos und Videos. Diese scheint das Interesse unterschiedlicher Unternehmen geweckt zu haben, da Tech-Konzerne, darunter Apple, versuchen, Inhalte für KI-Trainingszwecke zu lizenzieren. Generativen KI hat zuletzt die Nachfrage nach vielfältigen Datensätzen gesteigert. Unternehmen – wie Photobucket – sind in der Lage, eine große Menge an visuellen Daten bereitzustellen. Diese können künstliche Intelligenz trainieren, um Inhalte nach Textvorgabe zu erstellen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple eine Partnerschaft mit Shutterstock eingegangen ist, um Millionen von Shutterstock-Bildern zum KI-Training zu nutzen. Dieser Deal soll zwischen 25 und 50 Millionen Dollar wert sein.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple auf der WWDC Anfang Juni eine Reihe von KI-Funktionen in Kombination mit iOS 18 und Co. ankündigen wird. In welche Richtung sich das Ganze bewegt, bleibt abzuwarten. Fest steht, das sich Apple hinter den Kulissen intensiv mit der Materie beschäftigt. Aufholbedarf ist in jedem Fall vorhanden.

