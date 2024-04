Spotify hat eine neue Funktion eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, personalisierte Wiedergabelisten mithilfe von KI auf der Grundlage von Text-Prompts zu erstellen. Die Neuerung zielt darauf ab, die Möglichkeiten für die Erstellung individueller Wiedergabelisten über die üblichen Genre- oder Zeitabschnitte hinaus zu erweitern. Die neue Funktion ist in einer Beta-Version zunächst für Nutzer in Großbritannien und Australien verfügbar und wird in den kommenden Monaten auf weitere Märkte ausgeweitet.

„Beats, um eine Zombie-Apokalypse zu bekämpfen“

Die neuen Spotify KI-Playlists bauen auf dem Fortschritt des hauseigenen KI-DJs auf. Während der intelligente Discjockey abgestimmte Musikstücke spielt, können Nutzer dank des neuen KI-Features kreative Wiedergabelisten erstellen. Ein Prompt wie „Lieder, um meiner Katze ein Ständchen zu bringen“ oder „Beats, um eine Zombie-Apokalypse zu bekämpfen“, akzeptiert die KI ebenso wie traditionelle Anfragen im Stil von „Spiele mir fröhliche Lieder“. Dabei steigert die Integration von Genres, Stimmungen, Künstlern und Jahrzehnten in die Eingabeaufforderungen die Qualität der resultierenden Wiedergabelisten.

Spotify ermöglicht es den Nutzern zudem, ihre Wiedergabelisten mit Befehlen wie „weniger fröhlich“ oder „mehr Pop“ zu verfeinern. Unerwünschte Songs können mit einem einfachen Wisch entfernt werden. Durch diesen iterativen Prozess soll sichergestellt werden, dass die endgültige Wiedergabeliste genau den Vorlieben des Nutzers entspricht.

Hinter den Kulissen spielen Spotifys große Sprachmodelle (LLMs) und seine Personalisierungstechnologie eine entscheidende Rolle. Diese Tools verstehen die Absichten des Nutzers und gleichen sie mit seinen historischen Daten ab, um ein maßgeschneidertes Hörerlebnis zu schaffen. Darüber hinaus setzt Spotify Tools von Drittanbietern ein, um seine KI- und maschinellen Lernfähigkeiten zu erweitern und eine nahtlose sowie reaktionsschnelle Benutzerinteraktion mit der Funktion zu gewährleisten.

Auch Apple arbeitet Gerüchten zufolge an KI-Playlists für seinen Musik-Streaming-Dienst. Vermutlich wird das Unternehmen seinen KI-Playlist-Generator am 10. Juni auf der WWDC 2024 vorstellen, neben vielen weiteren neuen Funktionen, die iOS 18 bieten wird.

