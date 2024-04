Nachdem Apple gerade das neue M3 MacBook Air auf den Markt gebracht hat, ist Microsoft offenbar davon überzeugt, dass seine kommende Familie von Arm-Laptops einen deutlichen Leistungssprung machen wird. So nimmt Microsofts Marketingabteilung laut The Verge gerade Anlauf, um Qualcomms Snapdragon X Elite-Prozessor mit dem M3 zu vergleichen, um bei der Gelegenheit Qualcomm als Sieger darzustellen.

Snapdragon X Elite vs. M3

„Microsoft ist von diesen neuen Qualcomm-Chips so überzeugt, dass das Unternehmen eine Reihe von Demos plant, die zeigen sollen, wie diese Prozessoren bei CPU-Aufgaben, KI-Beschleunigung und sogar bei der App-Emulation schneller sind als ein M3 MacBook Air“, heißt es in dem Bericht von The Verge.

Das ist natürlich ein ambitioniertes Vorhaben. Nach jahrelangen erfolglosen Versprechungen von Qualcomm glaubt Microsoft nun offensichtlich, dass die kommenden Snapdragon X Elite-Prozessoren endlich die Leistung bieten werden, nach der das Unternehmen gesucht hat, um Windows auf Arm viel aggressiver voranzutreiben. Das heißt: Microsoft setzt jetzt verstärkt auf die kommenden Snapdragon X Elite-Prozessoren, die in diesem Jahr in einer Reihe von Windows-Laptops und in Microsofts neuester Surface-Hardware für Verbraucher zum Einsatz kommen werden.

Auch Qualcomm ist von seinen neuen Prozessoren überzeugt und bot den Medien kürzlich die Möglichkeit, die Snapdragon X Elite-Chips in der Praxis zu testen. Qualcomm hat Benchmarks gezeigt, die den M2-Prozessor von Apple und die neuesten Core Ultra 7-Chips von Intel in vielen Bereichen schlagen. Qualcomm behauptet außerdem, dass die meisten Windows-Spiele auf seinen kommenden Arm-Laptops „einfach funktionieren“ sollen, sodass wir irgendwann einige Gaming-Laptops mit Arm-Prozessoren sehen könnten.

Ähnliche optimistische Aussagen hatten wir in der Vergangenheit bereits von Intel gehört, was sich letztendlich nicht bewahrheitet hat. Es bleibt somit abzuwarten, was uns Qualcomm und Microsoft präsentieren werden. Fraglich ist auch, welche Kompromisse die Unternehmen eingehen müssen, um das Ziel, „Apple Silicon schlagen“, zu erreichen. Werden Akkulaufzeit und Effizienz darunter leiden? Was ist mit der GPU-Leistung? Viele Fragen, die noch beantwortet werden müssen, bevor ein Urteil gefällt werden kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren