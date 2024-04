Apple hat eine Vereinbarung zur Lizenzierung von Millionen von Shutterstock-Bildern abgeschlossen und damit einen wichtigen Fortschritt in seiner KI-Entwicklungsstrategie gemacht. Der Deal ist laut Reuters 25 bis 50 Millionen US-Dollar wert und signalisiert eine Verlagerung hin zur formellen Lizenzierung von Inhalten für das KI-Training.

Apple lizenziert Bilder für das KI-Training

Das Wachstum des KI-Sektors hat den Bedarf an riesigen Datensätzen erhöht, was die Unternehmen dazu veranlasst, ihre Datenerfassungsstrategien zu überdenken. Traditionell sammelten Firmen wie OpenAI Daten durch Web Scraping, ohne zuvor die Einwilligung der jeweiligen Plattformen eingeholt zu haben. Web Scraping bezeichnet den Prozess, bei dem automatisierte Software dazu verwendet wird, Daten von Webseiten zu extrahieren.

Die Komplexität der Urheberrechtsgesetze führt jedoch zu einer Umstellung auf offiziell lizenzierte Inhalte. Die jüngste Vereinbarung von Apple mit Shutterstock ist ein Beispiel für diesen Trend, da das Unternehmen seine KI-Modelle mit legal erworbenen Bildern aufbauen will.

Die Bedeutung von Inhalten für das KI-Training geht über Bilder hinaus: Berichten zufolge verhandelt Apple mit Nachrichtenverlagen über die Lizenzierung von Artikeln. Meta erwägt sogar den Kauf eines großen Buchverlags, um seine KI-Modelle in Zukunft zu trainieren. Das Thema bietet jedoch immer noch Konfliktpotential. So warnte YouTube gerade erst OpenAI vor der unerlaubten Verwendung seiner Inhalte zum Training des „Sora“ Text-zu-Video-Modells.

Obwohl Apple in den letzten Jahren als Nachzügler im Hype um KI-Fortschritte galt, will das Unternehmen das bald ändern. iOS 18 wird voraussichtlich stark auf KI-gestützte Funktionen setzen, um das Erlebnis für iPhone-Nutzer zu verbessern. Was iOS 18 in der Richtung bieten wird, zeigt Apple auf der WWDC am 10. Juni. Die erste Beta wird voraussichtlich wieder kurz nach der Ankündigung verfügbar sein. Das Update wird dann im September zusammen mit dem iPhone 16 für alle Nutzer veröffentlicht.

