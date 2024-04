Mitte Januar stellte Apple verschiedene exklusive Immersive-Videos für die Vision Pro in Aussicht. Mittlerweile bietet das Unternehmen in den USA unter anderem Alicia Keys Rehearsal Room, Prehistoric Planet Immersive, Adventure und Wild Life sowie einen MLS 3D-Film an. Wie 9to5Mac berichtet, ist für Nachschub bereits gesorgt. So hat Apple für den 19. April eine neue Episode von Prehistoric Planet Immersive angekündigt.

Prehistoric Planet für Apple Vision Pro

Immersive-Video ist eine Technologie, die es ermöglicht, Videoinhalte in einem immersiven Format zu erleben, was bedeutet, dass der Zuschauer das Gefühl hat, mitten im Geschehen zu sein. Diese Art von Video nutzt in der Regel 180- oder 360-Grad-Aufnahmen, um einen räumlichen Effekt zu erzeugen, der es dem Betrachter ermöglicht, sich in der virtuellen Umgebung umzusehen.

Apple erlaubt es bei seiner Umsetzung, dass die Elemente aus dem Film aus dem traditionellen „TV-Rahmen“ heraustreten – denn das Erlebnis findet Vision-Pro-typisch in der AR-Welt statt. Prehistoric Planet ermöglicht es sogar, dass man mit den prähistorischen Wesen interagieren kann. Die Immersive Videos sind kostenlos für Vision Pro Nutzer in der TV-App verfügbar.

Die Prehistoric Planet Immersive Serie entführt die Zuschauer unter anderem an eine zerklüftete Meeresküste, wo sich eine Flugsaurierkolonie für ein Nachmittagsschläfchen niederlässt – was sich alles andere als erholsam erweist. So beobachten die Zuschauer den Alltag der Dinosaurier und erleben, wie der T-Rex-Nachwuchs die Flugsaurierkolonie am Strand stürmt, bis die T-Rex-Mutter auftaucht. Währenddessen sorgt ein Kampf zwischen Raptoren und einem Rudel Triceratops im Wald für Aufsehen.

Apple zufolge bietet die neue Episode von Prehistoric Planet mit einer Länge von sechs Minuten einen immersiven Blick in den besagten Triceratops Wald. „Tief im Wald lernt ein neugieriges Triceratops-Baby etwas über Familienbande“, schreibt Apple. Seit der Einführung von Vision Pro ist dies die zweite Veröffentlichung der Prehistoric Planet Immersive Serie.

