Welche Pläne hegt Apple mit Apple TV? In den letzten Jahren ist der Funktionsumfang weitestgehend identisch geblieben. Apple hat in erster Linie leistungsstärkere Prozessoren verbaut, um die kleine schwarze Medienbox wieder „up-to-date“ zu bringen. Was haltet ihr von einem Apple TV Modell mit integrierter FaceTime-Kamera?

Apple erforscht Apple TV mit FaceTime-Kamera

Über das Wochenende hat Apple-Insider Mark Gurman die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlich. Mit dieser hat er sich nicht nur dem iPad Air, iPad Pro, iPad und iPad mini sowie weiteren Themen gewidmet, sondern auch über ein Apple TV mit FaceTime Kamera gesprochen.

Mit tvOS 17 hat Apple seiner Medienbox eine FaceTime-App spendiert, mit der ihr Videoanrufe über die rückseitige Kamera eines verbundenen iPhones oder iPads tätigen könnt. Sollte Apple TV eine eingebaute Kamera erhalten, wären Nutzer nicht mehr auf ein externes Gerät angewiesen.

Gurman schreibt

Es wurde darüber gesprochen, Haushaltsfunktionen zu automatisieren und eine überarbeitete Apple TV-Set-Top-Box mit integrierter Kamera für FaceTime-Videokonferenzen und gestenbasierter Steuerung anzubieten. Und die Technologie funktioniert nahtlos sowohl mit dem iPhone als auch mit Vision Pro.

Im Smart Home Segment scheint Apple noch an weiteren Produkten zu arbeiten. Es heißt

Ein Teil der Strategie ist ein leichtes Smart Display – so etwas wie ein Low-End-iPad. Ein solches Gerät könnte je nach Bedarf von Raum zu Raum transportiert und an Ladestationen im ganzen Haus angeschlossen werden. Apple hat mit der Testproduktion der Bildschirme für dieses Produkt in kleinem Maßstab begonnen, hat jedoch noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob es weitergehen soll.

