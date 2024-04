Apple expandiert und mietet eine knapp 4.200qm große Bürofläche in Miami an. Schon jetzt blickt der Hersteller aus Cupertino auf mehrere kleinere Büros in Miami, allerdings möchte man sich in der Stadt noch einmal deutlich vergrößern.

Apple plant die Eröffnung eines großen Büros in Miami

Rund um den Globus betreibt Apple in einer Vielzahl an Städten eigene Büros. Auch bei uns in Deutschland – insbesondere in München und Berlin – betriebt Apple eigene Büros und Forschungszentren. Besonders stark ist der Hersteller aus Cupertino in seinem Heimatland aktiv. Auch in Miami ist Apple bereits präsent und fokussiert sich dort auf Werbeaktivitäten (Verkauf von Werbeanzeigen im App Store) sowie den lateinamerikanischen Bereich. Die neue Bürofläche befinden sich in The Plaza Coral Gables, einem wohlhabenden Vorort im Süden von Miami. Noch befindet sich das Büro allerdings im Bau, so Bloomberg.

Darüberhinaus möchte Apple auch einen großen neuen Apple Store im 4 Milliarden Dollar teuren Worldcenter-Projekt von Miami zu eröffnen.

Südflorida ist ein Magnet für die Superreichen und ihre Unternehmen, seitdem die COVID-19 Gesundheitskrise die Wirtschaft auf den Kopf gestellt hat. Unternehmen sind entweder direkt in die Region gezogen oder haben ihre Präsenz ausgeweitet. Amazon sucht nach etwa 50.000 Quadratmetern in Miami, nachdem Gründer Jeff Bezos von Seattle nach Florida gezogen ist. Microsoft hat ein neues Büro in der Stadt angemietet, im selben Gebäude, das als Hauptquartier für Ken Griffins Citadel dienen wird. Und auch Apple wird seine Präsenz in Miami weiter ausbauen.

