Zu „Monarch: Legacy of Monsters“ können wir uns nicht wirklich ein Urteil bilden. Das Genre spricht uns überhaupt nicht an und so haben wir die Godzilla-Serie links liegen lassen. Augenscheinlich hat Apple mit der Monsterverse-Serie allerdings den Geschmack zahlreicher Fans getroffen. Nach der weltweit erfolgreichen ersten Staffel der Serie wurde nun die 2. Staffel in Auftrag gegeben. Darüberhinaus hat sich der Video-Streaming-Dienst zu Spin-Off-Plänen geäußert.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu „Monarch: Legacy of Monsters“ an

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die Monsterverse-Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ von Legendary Entertainment um eine zweite Staffel verlängert wurde. Nach dem Erfolg hat Apple TV+ auch einen neuen Mehrserienvertrag mit Legendary Entertainment abgeschlossen, der ebenfalls mehrere auf dem Franchise basierende Spin-off-Serien umfasst.

Worum geht es?

Nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titans, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass es Monster gibt, folgt „Monarch: Legacy of Monsters“ den Spuren zweier Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zur Geheimorganisation Monarch aufzudecken Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt verborgene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachwirken können.

Legendary’s Monsterverse besteht seit zehn Jahren und ist ein umfangreiches Story-Universum mit plattformübergreifenden Erlebnissen, in dessen Mittelpunkt der Überlebenskampf der Menschheit in einer Welt steht, die einer katastrophalen neuen Realität gegenübersteht – die Monster unserer Mythen und Legenden sind real. Beginnend im Jahr 2014 mit „Godzilla“ und weiter mit „Kong: Skull Island“ im Jahr 2017, „Godzilla: King of the Monsters“ im Jahr 2019, „Godzilla vs. Kong“ im Jahr 2021 und zuletzt dem rekordverdächtigen „Godzilla x“. „Kong: The New Empire“.

Falls ihr Interesse an dem Genre und generell an der Serie habt, so werft einen Blick auf die erste Staffel zu „Monarch: Legacy of Monsters“. Diese steht vollständig auf Apple TV+ als Abruf bereit.

