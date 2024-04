Meta hat begonnen, seinen KI-gestützten Chatbot, Meta AI, mit Nutzern von WhatsApp, Instagram und Messenger in Indien und ausgewählten Regionen Afrikas zu testen. Ziel des Unternehmens ist es, die Technologie basierend auf Nutzerfeedback weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Strategische Expansion der KI-Funktionen

Die Entscheidung, den Meta AI Chatbot in Indien und Afrika zu testen, gründet sich auf die strategische Bedeutung dieser Märkte und die demografische Entwicklung der Nutzerbasis. Indien ist mit über 500 Millionen Nutzern von Facebook und WhatsApp Metas größter Markt. Auch die steigende Verbreitung von Smartphones in afrikanischen Ländern repräsentiert ein wachsendes Publikum.

Die Initiative zur Entwicklung von Meta AI wurde im Februar 2023 bekannt gegeben. Das Ziel: Forschung und Entwicklung rund um diverse KI-Technologien. Der Chatbot wurde speziell entwickelt, um Nutzeranfragen direkt zu beantworten und aus Textbeschreibungen fotorealistische Bilder zu erzeugen – eine Funktion, die bereits von ähnlichen KI-Tools bekannt ist.

Dabei war man bei Meta zunächst nicht der größte Fan von KI-Anwendungen. Wie TechCrunch berichtet, stieß das Vorhaben zunächst intern auf Skepsis, da einige der Meinung waren, generative KI sei noch nicht praktikabel. Die öffentliche Resonanz auf ähnliche KI-Tools wie ChatGPT von OpenAI hat jedoch die Sichtweise innerhalb von Meta verändert und einen offensiveren Vorstoß zum Einsatz dieser Technologien gefördert.

Die Tests in Indien und Afrika deuten darauf hin, dass Meta entschlossen ist, die nächste Generation von Kommunikationstools aktiv voranzutreiben. So stehen die Chancen gut, dass wir noch in diesem Jahr den ersten Chatbot in WhatsApp in Aktion sehen werden.

Omg Meta just casually dropped it’s AI powered by Llama on WhatsApp 😳🤯 pic.twitter.com/6DqnnSJ07l — Nikhil Kumar (@nikhilkumarks) April 12, 2024

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren