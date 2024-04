Apple TV+ erweitert sein Portfolio und hat sich den Dokumentarfilm „Bread & Roses“ von der preisgekrönten Filmemacherin Sahra Mani gesichert. Bis die Original-Doku allerdings auf dem Video-Streaming-Portal anlaufen wird, werden noch in paar Wochen vergehen.

Apple TV+ sichert sich die Doku „Bread & Roses“

Apple Original Films hat bekannt gegeben, dass es sich die weltweiten Rechte für den neuen Dokumentarfilm „Bread & Roses“ gesichert hat, der bei den Filmfestspielen von Cannes gefeiert und für das Goldene Auge von Cannes nominiert wurde und den starken Widerstand afghanischer Frauen gegen die Taliban zeigt.

Der Film wird von Excellent Cadaver´s („Causeway“) Jennifer Lawrence und Justine Ciarrocchi zusammen mit der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Menschenrechtsaktivistin und ausführenden Produzentin Malala Yousafzai´s („Joyland“), Produktionsfirma Extracurricular, und der renommierten Regisseurin Sahra Mani (“A Thousand Girls Like Me”) produziert. Nach seinem gefeierten Debüt bei den Filmfestspielen von Cannes im Jahr 2023 wird „Bread & Roses“ am 21. Juni weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern.

„Die Schließung von Mädchenschulen in Afghanistan ist nicht nur eine Frage feministischer Anliegen; Vielmehr geht es um die internationale Sicherheit“, sagte Regisseurin und Produzentin Sahra Mani. „Die Taliban sind sich bewusst, dass die Kinder gebildeter Mütter schwer zu indoktrinieren sind und weniger anfällig dafür sind, ihre zukünftigen Soldaten zu werden. Die Sicherstellung, dass Mädchenschulen in Afghanistan geöffnet bleiben, ist für den Erhalt und die Sicherheit unserer gesamten Welt von entscheidender Bedeutung.“

„Bread & Roses“ bietet einen eindrucksvollen Einblick in die seismischen Auswirkungen, die der Fall Kabuls an die Taliban im Jahr 2021 auf die Rechte und Lebensgrundlagen der Frauen hatte. Der Film begleitet drei Frauen in Echtzeit bei ihrem Kampf um die Wiedererlangung ihrer Autonomie. Mani fängt den Geist und die Widerstandskraft afghanischer Frauen durch eine rohe Darstellung ihrer erschütternden Notlage ein.

