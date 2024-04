Netflix hat die Preise seiner Abonnements in Deutschland angehoben. Die Entscheidung folgt auf eine Phase, in der das Unternehmen strengere Maßnahmen gegen das Teilen von Passwörtern eingeführt und gleichzeitig ein werbefinanziertes Abo-Modell etabliert hat. Die Preiserhöhung betrifft verschiedene Abo-Stufen, während das Unternehmen auf notwendige hohe Investitionen in das Programmangebot verweist.

Nur ein Abo bleibt unverändert

Die jüngste Preisanpassung betrifft das „Premium“- und das „Standard“-Abonnement. Für das „Premium“-Abo, das Zugang zu 4K-Bildqualität und 3D-Sound bietet, steigt der Preis von 17,99 Euro auf 19,99 Euro. Das „Standard“-Abo, welches Nutzern Full-HD-Bild bietet, erhöht sich von 12,99 Euro auf 13,99 Euro. Interessanterweise bleibt der Preis für das werbefinanzierte Abo unverändert bei 4,99 Euro pro Monat.

Diese Preiserhöhungen sind Teil einer globalen Strategie, die Netflix bereits in anderen Märkten, einschließlich des Heimatmarktes USA, umgesetzt hat. Dort kostet das Premium-Abo mittlerweile 22,99 Dollar. Netflix begründet die Notwendigkeit der Preisanpassungen mit dem Bedarf an hohen Investitionen, die für die Aufrechterhaltung und Erweiterung eines attraktiven Programmangebots erforderlich sein sollen.

Hier sind die neuen Netflix-Preise in der Übersicht:

Standard-Abo mit Werbung: 4,99 Euro / Monat

Standard-Abo: 13,99 Euro / Monat

Premium-Abo: 19,99 Euro / Monat

Wachstum und Marktdynamik

Trotz der anfänglichen Nutzerrückgänge nach den verschärften Maßnahmen gegen das Teilen von Konten konnte Netflix eine erneute Steigerung der Abonnentenzahlen verzeichnen. Diese Entwicklung gibt dem Unternehmen das Vertrauen, die Preise anzupassen.

Netflix konnte im letzten Quartal des Jahres 2023 weltweit 13 Millionen neue Kunden gewinnen. Der Streaming-Dienst wird nun in 260,3 Millionen Haushalten weltweit genutzt und verzeichnete im gesamten letzten Jahr einen Gewinn von 5,4 Milliarden Dollar.

Die jüngsten Preiserhöhungen spiegeln nicht nur die gestiegenen Kosten für Content und Technologie wider, sondern auch die strategische Positionierung von Netflix im hart umkämpften Streaming-Markt. Während viele andere Dienste mit finanziellen Herausforderungen kämpfen, scheint Netflix seine Marktführerschaft durch gezielte Investitionen und Preisanpassungen zu festigen.

