Die kostenlosen „Today at Apple“-Workshops haben wir in der Vergangenheit regelmäßig thematisiert. Wir haben diese nicht nur selbst ausprobiert, sondern euch auch auf spannende Session hingewiesen, die in Kürze stattfinden. Im Vorfeld des Earth Days hat Apple mit „Nahrung für Körper und Geist mit Sunday Natural“ einen lohnenswerten Workshop aufgelegt.

Spotlight: Nahrung für Körper und Geist mit Sunday Natural

Apple veranstaltet in seinen Apple Stores kostenlose „Today at Apple“-Session. Mit diesen könnt ihr nicht nur Apple Produkte näher kennenlernen, sondern auch eure Skills (u.a. Fotografie, Programmieren, Erstellen von Videos etc.) verbessern.

Am kommenden Montag (22. April) wird der sogenannte Earth Day begangen. Der Tag der Erde soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu anregen, das Konsumverhalten zu überdenken. Im bietet Apple die Session „Nahrung für Körper und Geist mit Sunday Natural“ im Apple Store „Apple Rosenthaler Straße, Berlin“ an.

Es heißt

Feier mit uns den Earth Day. Als Teil der Serie „Made for Business“ erklärt Jason Raffington (Senior Product Specialist), welche Rolle Reinheit, Qualität und Nachhaltigkeit für den Supplement-Hersteller Sunday Natural spielen, und spricht mit Dr. Andrea Gartenbach (Medizinerin) und Shailan (Fitnesstrainerin) darüber, wie natürliche Nährstoffe Gesundheit und Vitalität unterstützen können.

Die kostenlose Session findet am kommenden Donnerstag (18. April 2024) von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr im Apple Store Rosenthalter Straße (Rosenthaler Straße 44 in 10178 Berlin). Eure Anmeldung könnt ihr auf der „Today at Apple“-Webseite vornehmen.

