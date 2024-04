Apple-CEO Tim Cook ist zu einem zweitägigen Besuch in Hanoi, Vietnam, aufgebrochen, um die laufenden Bemühungen zur Diversifizierung von Apples Lieferkette zu unterstützen. Die Strategie, mit der das Unternehmen die Abhängigkeit von der chinesischen Produktion verringern will, umfasst nicht nur die Verbesserung der Produktionskapazitäten, sondern auch die Förderung von Innovationen vor Ort.

Tim Cook auf Tour

Cooks Reiseroute in Vietnam ist vollgepackt mit bedeutenden Terminen, darunter Treffen mit wichtigen Zulieferern, App-Entwicklern und Studenten, die das Engagement von Apple für die Förderung eines starken Ökosystems in der Region unterstreichen.

Der Besuch ist Teil der Bemühungen von Apple, einen Teil seiner Produktions- und Entwicklungsaktivitäten in andere Länder zu verlagern, darunter Indien und Vietnam. In jüngster Zeit wurden bestimmte Fertigungsprozesse, wie die für die AirPods, iPads und der neuen Apple Vision Pro.

Laut VNExpress, einer angesehenen lokalen Nachrichtenquelle, traf Cook am Montag in Hanoi ein. Während seines Aufenthalts äußerte er sich begeistert über die Möglichkeit, sich auf dem vietnamesischen Markt zu engagieren. „Die Begegnung mit unseren Kunden und den klugen jungen Köpfen hier ist wirklich inspirierend“, sagte Cook gegenüber der lokalen Presse. Er stellte auch Pläne zur Verstärkung der Investitionen von Apple für das Land vor, die eine Erhöhung der Ausgaben für lokale Zulieferer und eine Initiative für sauberes Wasser für Bildungseinrichtungen vorsehen.

Cooks Besuch wurde in den sozialen Medien ausführlich dokumentiert, wo er Momente von seinen verschiedenen Unternehmungen teilte. Eine sichtlich spaßige Begegnung war sein Frühstückstreffen mit den vietnamesischen Musikern My Linh und My Anh, gefolgt von einer Gesprächsrunde mit dem Filmemacher Duy über den Kinomodus des iPhone 15 Pro. Auf dem Programm stand auch ein Besuch im Nirvana Space, einer lokalen Kunstwerkstatt, was den kulturellen Aspekt seiner Reise unterstreicht.

Xin chào, Vietnam! Thank you to the very talented musicians My Linh and My Anh for such a warm welcome. And I loved the egg coffee! pic.twitter.com/vBGwatuXG1 — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024

Hoan Kiem Lake in Hanoi is as beautiful as it is iconic! It was amazing to spend time with Duy and see his creative process using Cinematic mode on iPhone 15 Pro. pic.twitter.com/5INkRcew1r — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024

Phuong Vu and his team are wildly creative. They showed me how they use iPhone, iPad, and Mac to bring everything and anything from their imagination to life in Nirvana Space – an artistic workshop like no other! pic.twitter.com/jpsjLsnv6O — Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024

Apples Engagement in Vietnam zeugt von strategischer Weitsicht bei der Stärkung globaler Partnerschaften und der Sicherstellung einer zuverlässigen Lieferkette. Trotz der Expansion und der damit verbundenen positiven Auswirkungen wird Apple in Vietnam auch mit Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. der Aufforderung der lokalen Behörden an Apple-Zulieferer wie Foxconn, den Stromverbrauch aufgrund drohender Stromengpässe zu reduzieren.

