Laut dem Brancheninsider Ross Young wird das gemutmaßte 12,9 Zoll iPad Air die gleiche MiniLED-Display-Technologie verwenden, die auch im aktuellen 12,9 Zoll iPad Pro zum Einsatz kommt. Das mögliche Upgrade würde eine Verbesserung der Bildschirmqualität und Energieeffizienz für das iPad Air bedeuten.

12,9 Zoll iPad Air mit MiniLED-Display

Die Gerüchte rund um ein 12,9 Zoll iPad Air sind beinahe so lange im Umlauf, wie die Aussicht auf die ersten iPad Pro Modelle mit OLED-Displays. Das ist nicht verwunderlich. So heißt es, dass Apple mit einem größeren iPad Air die Kunden auffangen will, denen ein OLED iPad Pro zu teuer ist – denn die Pro-Modelle sollen deutlich im Preis zulegen.

Für alle Nutzer, die womöglich auf ein iPad Air umsteigen, gibt es nun vom Display-Experten Ross Young sehr gute Nachrichten.

„Überraschung! Das kommende 12,9 Zoll iPad Air hat ein MiniLED-Display“, schreibt Young auf X. „Es wird übrig gebliebene Panels des 12,9 Zoll MiniLED iPad Pro verwenden und weniger Strom verbrauchen als ein kantenbeleuchtetes LCD…“

Abgesehen von der Energieeinsparung liegt der Vorteil der MiniLED-Displays in einem höheren Kontrastverhältnis. Das gilt vor allem bei der Videowiedergabe. LCDs mit LED-Hintergrundbeleuchtung können nicht annähernd so gute Schwarztöne erzeugen.

Es ist zweifellos erfreulich, dass das Display ebenso hochwertig sein wird wie das des aktuellen 12,9 Zoll iPad Pro, aber das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Kosten. Somit bleibt abzuwarten, wie gut die Theorie aufgehen wird, sparsamen iPad Pro Nutzern entgegenzukommen. Immerhin scheint der Grund für die Verwendung der Displays darin zu liegen, dass es ungenutzte Bestände gibt, die für das 12,9 Zoll iPad Pro hergestellt wurden. Das sorgt nicht nur für Ressourceneffizienz, sondern hält auch die Produktionskosten in Schach, was sich möglicherweise positiv auf den Endverbraucherpreis auswirkt.

Young und seine Firma Display Supply Chain Consultants haben eine gute Erfolgsbilanz, wenn es um Display-bezogene Gerüchte und Zulieferer-Geschichten geht, daher stehen die Chancen gut, dass seine Prognose korrekt ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren