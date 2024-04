Vor wenigen Tagen das das in London ansässige Unternehmen Nothing nicht nur die neuen TWS-Kopfhörer Nothing War und Nothing War (a) angekündigt, sondern gleichzeitig bestätigt, dass man ChatGPT in Kopfhörer in Smartphones integrieren wird. Das Update auf Nothing OS 2.5.5 stellt für das Nothing Phone (2) den Startschuss dar.

Nothing OS 2.5.5 being ChatGPT auf das Nothing Phone (2)

Nothing hat die Integration von ChatGPT in seine Produkte angekündigt. Doch das Update auf Nothing OS 2.5.5 bringt noch eine Vielzahl weiterer neuer Funktionen und Verbesserungen auf das Nothing Phone (2).

Blicken wir zunächst auf die ChatGPT-Integration. In Nothing X wurde eine neue Gestenoption hinzugefügt, um eine Sprachkonversation mit ChatGPT für Nothing Ear und Nothing Ear (a). Diese Neuerung soll zukünftig auch in andere Nothing-Audioprodukte integriert werden. Neue ChatGPT-Widgets wurden hinzugefügt, um ChatGPT in verschiedenen Modi von eurem Startbildschirm aus zu starten und so einen schnelleren Zugriff zu ermöglichen. Im Screenshot und im Zwischenablage-Popup wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, um den Inhalt direkt in eine neue Konversation in ChatGPT einzufügen.

Die Kamera unterstützt jetzt Ultra XDR. Zum Aktivieren, geht zu Kameraeinstellungen -> Ultra XDR. In der Kamera-App verfügen die Foto- und Porträtmodi jetzt über einen HDR-Schalter. Über die Einstellungen oben aktiviert bzw. deaktiviert ihr die Funktion.

Weiter wurde eine RAM-Booster-Funktion hinzugefügt. Zum Aktivieren geht zu Einstellungen -> System -> RAM Booster. Zur einfacheren Soundverwaltung wurde in den Schnelleinstellungen eine Ringmodus-Option hinzugefügt. Ein neues Recorder-Widget für mühelose Audioaufnahmen unterwegs wurde ebenfalls implementiert. Mit dem neuen Batterie-Widgets könnt ihr euren Stromverbrauch effizienter überwachen. Zudem wurde der Glyph Interface Debug-Modus zu den Entwickleroptionen hinzugefügt.

Darüberhinaus haben wie Entwickler mehrere Fehler im System beseitigt und Leistungsoptimierungen vorgenommen. So wurde beispielsweise die Systemstabilität, NFC-Funktionalität und WLAN-Verbindungsstabilität optimiert. Animationen für flüssigeres Öffnen von Widgets und Apps wurden verbessert, ein Flackern bei der Displayanzeige in bestimmten Situationen wurden beseitigt und weitere Bugs wurden entfernt.

Wie bei bisherigen Nothing OS Updates wird die Aktualisierung schrittweise ausgerollt und erreicht nach und nach alle Endgeräte.

