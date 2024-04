Das Design der Apple Watch Series 10 wird laut der Gerüchteküche grundlegend überarbeitet, mit neuen Funktionen wie fortschrittlicher Gesundheitsüberwachung und modernster Display-Technologie. Basierend auf den neuesten Gerüchten haben jetzt Sam Kohl von AppleTrack und ConceptCentral einen Ausblick auf das neue Design der nächsten Generation der Apple Watch gegeben.

Mögliche Überarbeitung des Designs

Zum zehnjährigen Jubiläum der Apple Watch Series 10 ist die Erwartungshaltung groß, dass das Design der Uhr grundlegend überarbeitet wird. Gerüchten zufolge ist ein schlankeres Gehäuse im Gespräch, um nicht nur das Aussehen zu aktualisieren, sondern auch neue Konzepte einzuführen. So liegt beispielsweise ein neuer Ansatz für die Verbindung der Armbänder in der Luft. Hier könnte Apple ein magnetisches Befestigungssystem einführen, was jedoch auch das Ende der Kompatibilität mit älteren Bändern bedeuten dürfte.

Obwohl Apple nicht mehr an der hauseigenen miniLED-Technik für die Apple Watch Series 10 arbeitet, deutet alles darauf hin, dass das Unternehmen für das kommende Modell ein stromsparenderes OLED-Display einbauen wird. Das Display könnte heller sein, ohne dabei zu viel Energie zu verbrauchen. Wie das neue Design auf Grundlage der Gerüchte aussehen könnte, zeigt die folgende Auswahl an Renderings zur Apple Watch 10.

Finally get to share these renders I’ve been working on! 👀 Exclusive look at the upcoming Apple Watch Series X via @appltrack, based on the latest leaks and rumors as well as our own predictions. pic.twitter.com/7dSSy9cEqa — Shea (@concept_central) April 19, 2024

Zusätzlich zu den Designänderungen der Apple Watch Series 10 könnte Apple neue Gesundheitssensoren hinzufügen. Bluthochdruck- und Schlafapnoe-Erkennung sind hierbei zwei heiße Kandidaten für die Uhr. Bei der Erkennung von Schlafapnoe würde die Apple Watch anhand von Schlaf- und Atemmustern abschätzen, ob jemand an dieser Krankheit leidet, und den Nutzer dann an einen Arzt verweisen.

Die Einführung des Blutdrucksensors könnte Apple in mehreren Phasen vornehmen. In der ersten Phase wird die Uhr dem Nutzer lediglich mitteilen, ob sein Blutdruck ansteigt, und ihm ein Tagebuch zur Verfügung stellen, in dem er notieren kann, was er tat, als der Bluthochdruck auftrat. Zu jeder Zeit wird diese Funktion den Nutzern empfehlen, einen Arzt aufzusuchen oder den Blutdruck mit einer herkömmlichen Manschette zu messen. Eine künftige Version des Systems wird dagegen auch in der Lage sein, exakte Zahlen zu liefern und sogar damit zusammenhängende Krankheiten zu diagnostizieren, aber das ist noch in weiter Ferne.

