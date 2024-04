Apple TV+ mag zwar nicht der Dienst mit den meisten Abonnenten oder Serien sein, aber er zeichnet sich durch eine sorgfältig kuratierte Auswahl an hochwertigen Inhalten aus. Unterstützt von prominenten Schauspielern und innovative Erzähltechniken schafft es Apple (trotz des geringen Marktanteils) regelmäßig in die Streaming-Charts, so auch geschehen mit dem neusten Hit Argylle. Die Spionagekomödie führte die Liste der zehn besten Filme von Reelgood in der Woche bis zum 17. April an. Dicht gefolgt von den Apple TV+ Produktionen Sugar und Franklin, die dank spannender Geschichten und einer hochkarätigen Besetzung ebenfalls hohe Zuschauerzahlen erzielten.

Argylle auf Apple TV+

Starpower zieht die Aufmerksamkeit auf Filme, und Argylle ist vollgepackt mit großen Namen, darunter Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena, Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard und viele mehr.

Die Strategie ist offensichtlich aufgegangen, denn der Film landete in der Woche bis zum 17. April auf Platz 1 der Reelgood-Liste der Top-10-Filme im Streaming.

Im Mittelpunkt des Films steht Elly Conway, dargestellt von Bryce Dallas Howard, eine zurückgezogen lebende Autorin, die für ihre Spionageromane bekannt ist. In diesen Romanen wird der glamouröse Geheimagent Argylle, gespielt von Henry Cavill, in eine Mission gegen ein bösartiges Spionagesyndikat verwickelt. Die Wendung tritt ein, als Elly und der reale Spion Aidan (Sam Rockwell) entdecken, dass ihre fiktiven Geschichten reale Spionageoperationen widerspiegeln, was sie auf eine gefährliche Reise voller Abenteuer und Geheimnisse führt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nachdem der Film am 2. Februar in den Kinos angelaufen war, feierte Argylle am Freitag, dem 12. April, sein globales Streaming-Debüt auf Apple TV+.

Colin Farrell in Sugar

Apropos Starpower: Colin Farrells Bekanntheit hat auch Sugar zum Erfolg verholfen. In der Serie spielt Farrell einen Privatdetektiv, der nach der verschwundenen Enkelin eines Hollywood-Magnaten sucht.

Sugar, auf Platz vier der Reelgood-Liste, beweist, dass ein gut gemachtes Krimi-Drama mit einem starken Hauptdarsteller ein großes Publikum fesseln kann. Vier Episoden von Sugar sind bereits auf Apple TV+ verfügbar. Neue Episoden folgen jeweils freitags.

Apple schreibt zu Sugar:

„Sugar ist eine zeitgenössische, einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: die Geschichte eines Privatdetektivs. Der für den Academy Award nominierte Colin Farrell spielt John Sugar, einen amerikanischen Privatdetektiv, der dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel, der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel, auf der Spur ist. Während Sugar versucht, herauszufinden, was mit Olivia passiert ist, kommt er auch den Geheimnissen der Familie Siegel auf die Spur; einige davon sind noch nicht lange her, andere schon lange begraben.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Serie sind außerdem Kirby Howell-Baptiste (The Sandman), Amy Ryan (The Wire), James Cromwell (Succession), Anna Gunn (Breaking Bad), Dennis Boutsikaris (Better Call Saul) und Nate Corddry (Mindhunter), Sydney Chandler (Don’t Worry Darling) und Alex Hernandez (Invasion) zu sehen.

Franklin-Dokudrama mit Michael Douglas

Auch Franklin beweist mit Platz 7 in den Streaming-Charts, dass Apple TV+ ganz vorne mitspielt. Franklin mit Michael Douglas in der Hauptrolle zeigt Benjamin Franklins historische Reise nach Frankreich im Dezember 1776. Zu dieser Zeit war Franklin weltweit für seine wissenschaftlichen Leistungen bekannt. Seine diplomatischen Fähigkeiten wurden jedoch auf eine harte Probe gestellt, als er versuchte, die französische Unterstützung für die amerikanische Unabhängigkeit zu gewinnen.

Ohne jegliche formale diplomatische Ausbildung gelang es Franklin im Alter von 70 Jahren, Frankreich davon zu überzeugen, die entstehende amerikanische Demokratie zu unterstützen. Diese Mission war entscheidend für den Abschluss der französisch-amerikanischen Allianz von 1778 und die anschließende Sicherung des Friedens mit Großbritannien im Jahr 1783. Historiker und Diplomaten betrachten Franklins Bemühungen in Frankreich als einen entscheidenden Moment in der amerikanischen Geschichte, der für den Erfolg der Amerikanischen Revolution entscheidend war.

Die Serie erforscht mit Michael Douglas in der Hauptrolle nicht nur Franklins diplomatische Erfolge, sondern wartet auch mit einigen talentierten Nebenrollen auf. Zu den namhaften Schauspielern gehören unter anderem Noah Jupe als Temple Franklin, Thibault de Montalembert als Comte de Vergennes und Daniel Mays als Edward Bancroft.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren