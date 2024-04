Seit der Markteinführung der Apple Vision Pro haben wir einige Beispiele von Chirurgen gesehen, die das Headset zur Unterstützung bei operativen Eingriffen verwenden. Jetzt hat ein Arzt in Brasilien das Headset eingesetzt, um einen Patienten mit einem Riss der Rotatorenmanschette erfolgreich zu operieren.

Apple Vision Pro hilft im Operationssaal

Im Krankenhaus von Jaraguá in Brasilien setzte Dr. Bruno Gobbato die Apple Vision Pro während eines Eingriffs zur Behandlung eines Risses der Rotatorenmanschette eines Patienten ein. Diese Erkrankung, die in der Regel auf die Degeneration von Sehnengewebe zurückzuführen ist, stellt Chirurgen aufgrund der komplizierten Art des erforderlichen Eingriffs vor erhebliche Herausforderungen. Dr. Gobbato nutzte die Vision Pro, um die wichtigen chirurgische Bilder in einem deutlich größeren Maßstab zu sehen.

„Bei der Schulterarthroskopie wird eine Kamera in das Gelenk eingeführt, und die Chirurgen schauen dabei direkt auf einen Bildschirm. Mit diesem Gerät konnte ich das Bild in der Größe einer Kinoleinwand mit hoher Auflösung sehen und auch die Untersuchungen des Patienten und 3D-Modelle in Echtzeit betrachten“, erklärt der Arzt gegenüber MacMagazine.

Dr. Gobbato lobte auch den Dynamikbereich der Kameras in der Vision Pro. Wie er erklärt, ist eines der Probleme bei der Verwendung von Headsets in der Chirurgie das helle Licht, das in Operationssälen verwendet wird, was dazu führen kann, dass alles um den Scheinwerfer herum zu dunkel wird. Apples Headset konnte jedoch ein Bild liefern, mit dem der Arzt sehr zufrieden war.

Auf YouTube zeigt der Arzt, wie er mit der Vision Pro problemlos seine Notizen, die Röntgenbilder des Patienten und die Live-Kamera gleichzeitig sehen kann.

Wie Apple die Sichtweise in der Chirurgie verändert

Die Verwendung von Augmented-Reality-Headsets (AR) in der Chirurgie ist nicht neu. So hat Dr. Gobbato beispielsweise bereits zuvor Technologien wie Microsofts HoloLens für ähnliche Zwecke eingesetzt. Die spezifischen Vorteile der Vision Pro, wie z. B. die Integration mit anderen Apple-Technologien und -Apps, bieten jedoch wesentliche Verbesserungen bei der Interaktion von Chirurgen mit digitalen Daten während des Eingriffs.

Die Vision Pro (insbesondere nachfolgende Modelle) wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in Operationssälen immer öfter zum Einsatz kommen. Der Gesundheitsdienstleister Sharp Healthcare hatte erst vor kurzem angekündigt, den aus der medizinischen Sicht praktischen Nutzen der Vision Pro zu testen. Laut dem Unternehmen, kann Apples Headset medizinische Aufzeichnungen und Diagnosebilder direkt im Blickfeld des Arztes anzeigen und verspricht, medizinische Prozesse effizienter zu gestalten.

