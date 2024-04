Im Herbst letzten Jahres brachte Apple nicht nur neue iPhone- und Apple Watch-Modelle auf den Markt, der Hersteller verzichtete gleichzeitig auf Leder und setzte bei seinem Zubehör – neben Silikon – auch auf Feingewebe (englisch: „FineWoven“). Nun heißt es, dass der Hersteller aus Cupertino die Produktion von Zubehör aus Feingewebe gestoppt hat.

Gerücht: Apple soll Produktion von Zubehör aus Feingewebe gestoppt haben

Apple-Leaker Kosutami spricht in einem Beitrag auf X davon, dass Apple die Produktion von Feingewebe-Zubehör aufgrund der schlechten Haltbarkeit eingestellt habe. Gut möglich, dass der Hersteller zukünftig auf ein andere Material als Lederersatz umsteigen wird. Einen Weg zurück zu Leder halten wir für ausgeschlossen. Vor wenigen Tagen machte der Hersteller noch einmal auf den Verzicht von Leder bei seinen Produkten aufmerksam.

Kosutami hat in der Vergangenheit mehrfach seine guten Kontakte zur Apple Zulieferkette nachgewiesen. So berichtete der Leaker im vergangenen Jahr davon, dass Apple Feingewebe-Zubehör einführen wird.

In den letzten Wochen und Monaten gab es mehrfach Kritik am Apple Feingewebe-Zubehör. Unter anderem waren Anwender von der Haltbarkeit und Qualität des Materials enttäuscht. Gut möglich, dass Apple zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Feingewebe in der Tat kein „vollwertiger“ Ersatz für Leder ist und zukünftig auf ein anderes „umweltschonendes“ Material setzt.

Im vergangenen Jahr bewarb Apple die Einführung von Feingewebe unter anderem wie folgt

Um die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu reduzieren, verwendet Apple kein Leder mehr in allen neuen Produkten, inklusive iPhone Zubehör. Apple stellt ein neues Feingewebe Case mit MagSafe und eine Feingewebe Wallet mit MagSafe vor, gefertigt aus einem robusten und eleganten Mikrotwill, der sich weich und fast wie Wildleder anfühlt. Dieses Textil besteht zu 68 Prozent aus Material, das durch Post-Consumer-Recycling gewonnen wurde, und erzeugt so im Vergleich zu Leder deutlich weniger CO2-Emissionen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren