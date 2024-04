Am heutigen 22. April wird der sogenannte „Earth Day gefeiert“. Der Tag der Erde soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu anregen, das Konsumverhalten zu überdenken. Anker nimmt den heutigen Earth Day 2024 zum Anlass, zahlreiche attraktive Angebote großer und kleiner Gadgets, die einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Lebensstil leisten können, in den Fokus zu stellen. Vom USB-C-Kabel aus teils pflanzlichen Materialien bis hin zum Balkonkraftwerk mit Solarbank-Speicher sind eine Vielzahl von Anker-Produkte mit von der Partie.

Anker reduziert Produkte zum Earth Day

Anker Innovations nimmt seine Verantwortung ernst und verfolgt eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie. Anlässlich des „Earth Day 2024“ reduziert das Unternehmen ab sofort und bis zum 28. April zahlreiche Produkte drastisch im Preis.

Ladegeräte, Powerbanks und Ladekabel

> Alle Angebote von Anker finden Sie hier <<

Balkonkraftwerke, Speicher und Powerstations

Einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit legt auch Anker SOLIX mit seinen Power Stations mit ihren faltbaren Solarmodulen und den beliebten Balkonkraftwerken plus Anker SOLIX Solarbank als Speicher:

>> Alle Angebote von Anker SOLIX finden Sie hier <<

Eufy Security

Last but not least: eufy Security hat sich zu einer beliebten Marke für das smarte Zuhause entwickelt. Die Produkt-Highlights und selbst das neue eufy Security eufyCam 2C Pro Bundle gibt es vergünstigt:

Die eufy Security eufyCam 3 mit innovativem Solarpanel zur autarken Nutzung ist im Rahmen des Earth Day auf 479 Euro reduziert.

Wer für optimales Tracking eine Dual-Kamera benötigt, fährt mit der eufy Security SoloCam S340 mit integriertem Solarpanel gut. Für kurze Zeit ist sie mit dem Rabattcode „ eufycamS340 “ 20 Prozent günstiger (159 Euro) zu haben.

“ 20 Prozent günstiger (159 Euro) zu haben. Neu an Board: die beliebte eufyCam 2C Pro, die für mehr Nachhaltigkeit im Bundle mit zwei Solarpanelen erhältlich ist. Zum Start ist die 2C Pro mit dem Rabattcode „eufyNEWPROS“ für 269,99 Euro (15 Prozent Rabatt) erhältlich.

>> Alle Angebote von eufy Security finden Sie hier <<

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren