Einem aktuellen Bericht zufolge hat Apple das in Paris (Frankreich) ansässige KI-Startup Datakalab übernommen. Dieses hat sich auf Komprimierung künstlicher Intelligenz und Computer-Vision-Technologie spezialisiert. Die Übernahme wurde bereits im Dezember letzten Jahres abgeschlossen.

Apple kauft französisches KI-Startup Datakalab

In regelmäßigen Abständen kauft Apple kleinere Unternehmen und integriert die Mitarbeiter und das Know How in das eigene Unternehmen. Dabei wird nicht jede Übernahme publik. Bei der Übernahme von Datakalab ist dies doch der Fall, wenn auch zeitlich etwas verzögert.

Datakalab bezeichnete sich selbst als „Experten für stromsparende, laufzeiteffiziente und Deep-Learning-Algorithmen, die direkt auf dem Gerät ausgeführt werden“. Vor der Übernahme durch Apple hatte das KI-Startup zwischen 10 und 20 Mitarbeiter.

Auf der mittlerweile offline-genommenen Webseite von Datakalab hieß es

Datakalab ist ein französisches Technologieunternehmen, das Computerbildanalysealgorithmen entwickelt, um Strömungen im öffentlichen Raum zu messen. Die Bilder werden sofort in anonymisierte statistische Daten umgewandelt, die lokal in 100 ms verarbeitet werden. Datakalab speichert keine Bilder oder personenbezogenen Daten und speichert nur statistische Daten. Datakalab-Produkte werden nach dem Prinzip „Privacy by Design“ entwickelt.

Im Jahr 2020 kooperierte Datakalab mit der französischen Regierung, um KI-Tools in den Pariser Verkehrssystemen einzusetzen, um zu überprüfen, ob Menschen während der COVID-19 Gesundheitskrise Gesichtsmasken trugen. Das Unternehmen arbeitete in der Vergangenheit auch mit Disney und weiteren Unternehmen zusammen.

Aus dem Bericht von Challenges (via MacGeneration)geht weiter hervor, dass die Übernahme im Laufe dieses Monats an die Europäische Kommission gemeldet wurde. Ein offizielles Statement seitens Apple oder Datakalab liegt nicht vor. Es heißt, dass die beiden Gründer von Datakalab nicht mit zu Apple gewechselt sind. Allerdings konnte Apple mehrere anderen Mitarbeiter an sich bringen. Datakalab hält außerdem mehrere Patente im Zusammenhang mit KI-Komprimierungs- und Bildverarbeitungstechnologie.

Gerüchten zufolge wird Apple die Worldwide Developers Conference im Juni dieses Jahres nutzen, um eine Vielzahl an KI-Funktionen für iOS 18 und Co. anzukündigen. Gut möglich, dass dann bereits ein Stück Datakalab in den neuen Features steckt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren