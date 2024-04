Anfang des Jahres intensivierten sich die Gerüchte, dass Apple beim iPhone 16 auf traditionelle Tasten verzichtet und stattdessen kapazitive Tasten verbauen wird. In letzter Zeit war es jedoch in der Gerüchteküche ruhig um das Thema geworden. Nun springt Economic Daily News ein und bringt das Gerücht wieder in Schwung. So hat die taiwanesische Zeitung erfahren, dass Apple bei einem taiwanesischen Zulieferer eine große Anzahl kapazitiver Tastenkomponenten bestellt hat und verbindet bei der Gelegenheit die Information mit einem Einsatz im iPhone 16.

Apple bestellt kapazitive Tastenkomponenten

Bereits zum iPhone 15 hieß es in der Vorlaufzeit, dass einige mechanische Tasten mit sogenannten Solid-State-Tasten ausgewechselt werden. So sagte der Analyst Ming-Chi Kuo im Oktober 2022 erstmals, dass die Lautstärketaste und die Einschalttaste der Pro-Editionen der iPhone 15 Reihe nicht länger aus den bekannten physischen Tasten bestehen werden. Er verglich die neuen Solid-State-Tasten mit dem Home-Button des iPhone SE 2, der sich nicht hineindrücken lässt, aber eine Taptic Engine ein taktiles Feedback vermittelt, um den Druckpunkt zu imitieren.

Dann hieß es jedoch, dass die neuen Tasten aufgrund „ungelöster technischer Probleme“ traditionell und nicht als Solid-State-Tasten ausgeführt sein würden. Ob Apple die Pläne lediglich bis zur nächsten iPhone-Generation verschiebt oder komplett fallen gelassen hat, war nicht bekannt.

Anfang des Jahres gewann das Gerücht wieder an Fahrt, dieses Mal für das kommende iPhone 16. Mangels handfester Hinweise wurde es in den letzten Monaten jedoch wieder still um eine mögliche Umsetzung, bis jetzt. So heißt es in einem Bericht von Economic Daily, dass Advanced Semiconductor Engineering (ASE) einen Großauftrag von Apple für kapazitive Tastenkomponente erhalten hat. Schnell wurde das iPhone 16 mit der Bestellung in Zusammenhang gebracht. Ob die Bauteile tatsächlich im nächsten iPhone zum Einsatz kommen, bleibt jedoch vorerst offen.

Economic Daily hat eine gute Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, zu wissen, wann Apple-Zulieferer große Aufträge erhalten. Weniger genau wird es, wenn es darum geht, was Apple mit diesen Aufträgen macht. Der Bericht behauptet, dass die kapazitiven Komponenten im dritten Quartal dieses Jahres in die Serienproduktion gehen werden, was ungewöhnlich spät für Apples typische iPhone-Erstproduktion ist, sodass die Bestellung eher für das iPhone 17 als für die kommenden Modelle in diesem Jahr sein könnte. Zudem sollen die ersten bekannten Prototypen des iPhone 16 haptische Power- und Lautstärketasten enthalten. Somit bleibt abzuwarten, wie sich die Gerüchtelage entwickelt.

