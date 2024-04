Die Lagerbestände des aktuellen iPad Air Modells nehmen merklich ab, ein Trend, der in verschiedenen Apple Stores zu beobachten ist. Dieses Phänomen signalisiert in der Regel die bevorstehende Einführung neuer Versionen des Geräts.

Neues iPad Air kündigt sich an

Unter Berufung auf Quellen in mehreren Retail Stores berichtet Gurman im aktuellen „Power On“ Newsletter, dass die Lagerbestände des iPad Air in den Apple Stores abnehmen – ein typischer Indikator für die baldige Veröffentlichung neuer Versionen.

Apple hat das iPad Air zuletzt im Jahr 2020 umfassend überarbeitet und ihm ein 10,9 Zoll Display und ein flaches Design ähnlich dem des iPad Pro verpasst. Das Unternehmen plant anscheinend in diesem Jahr die Designsprache beizubehalten, aber das Design mit einem neuen Formfaktor zu erweitern.

So wird Apple laut mehreren Quellen bald ein neues 12,9 Zoll iPad Air Modell vorstellen. Der neue Formfaktor entspricht der Bildschirmgröße des High-End iPad Pro. Laut dem Brancheninsider Ross Young wird das gemutmaßte 12,9 Zoll iPad Air die gleiche MiniLED-Display-Technologie verwenden, die auch im aktuellen 12,9 Zoll iPad Pro zum Einsatz kommt.

Die Gerüchteküche sagt auch ein umfassendes Redesign des Kameramoduls voraus. Die neue, vertikal ausgerichtete Kameraausbuchtung, die sowohl die Kamera als auch den Blitz umfasst, unterscheidet sich deutlich vom bisherigen kreisförmigen Design. Obwohl die genauen Details zur Kamera-Hardware nicht bekannt sind, lässt der größere Kamerabuckel auf erhebliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell schließen.

Zusätzlich zu diesen Änderungen wird das neue iPad Air auch eine verbesserte Leistung aufweisen, wahrscheinlich in Form des M2 oder M3 Chips. Möglicherweise wird Apple auch einige neue Farboptionen einführen.

iPad Pro noch verfügbar

Im Gegensatz zum iPad Air ist das iPad Pro anscheinend immer noch reichlich verfügbar, was darauf hindeutet, dass Apple plant, seine aktuellen Bestände auch nach der Einführung eines aktualisierten Modells zu verkaufen.

Es wird erwartet, dass die kommende iPad Pro Reihe ein umfassendes Redesign beinhaltet, bei dem erstmals OLED-Displays zum Einsatz kommen. Die neuen Displays sollen mit kräftigeren Farben und einem höheren Kontrast überzeugen und dabei die Batterieeffizienz verbessern. Zudem wird Apple voraussichtlich den M3-Chip verbauen und ein schlankeres Gehäuse einführen, zusammen mit einer querformatigen Frontkamera. Zu den Designanpassungen gehört ebenfalls ein neu gestalteter Kamerabuckel auf der Rückseite. Es gibt auch Spekulationen über die Integration des kabellosen Ladens mit MagSafe.

Weiteres Zubehör, wie ein neues Magic Keyboard für das iPad Pro und ein neuer Apple Pencil, sind ebenfalls in Planung. Die Tastatur soll unter anderem ein größeres Trackpad und ein teilweise aus Aluminium gefertigtes Gehäuse bieten.

