Apple hat bereits mit den Übertragungsrechten der Major League Soccer (MLS) einen Hit gelandet und hinter den Kulissen werden bereits die Weichen für eine weitere Sportveranstaltung gestellt. Der New York Times zufolge steht Apple kurz vor der Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der FIFA, um sich die weltweiten Übertragungsrechte für ein neues einmonatiges Fußball-Turnier zu sichern, das im nächsten Sommer in den USA stattfinden wird.

Apple kurz vor FIFA-Deal

Die Vereinbarung könnte noch in diesem Monat bekannt gegeben werden, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Wettbewerb, für den sich FIFA-Präsident Gianni Infantino starkgemacht hat, ist nach mehreren Fehlstarts wieder ins Rollen gekommen, heißt es in dem Bericht. Pläne, den Wettbewerb im Jahr 2021 in China auszutragen, wurden zuvor wegen der Pandemie verworfen.

Ursprünglich hatte die FIFA den Wert des Abkommens auf 4 Milliarden Dollar geschätzt, doch nun heißt es, er betrage nur noch ein Viertel davon. Es ist unklar, ob die Vereinbarung auch frei empfangbare Rechte umfasst, sodass die gesamte Veranstaltung möglicherweise nur für Apple TV+ Abonnenten verfügbar wäre.

Sollte der Vertrag zustande kommen, wäre es das erste Mal, dass die FIFA einen einzigen weltweiten Vertrag abschließt. Für Apple wäre dies ein weiterer Schritt in Richtung Fußball. Das Unternehmen hat bereits einen 10-Jahres-Vertrag über 2,5 Milliarden Dollar mit der Major League Soccer abgeschlossen.

Im vergangenen Jahr wurden die USA als Gastgeber des neuen „FIFA Club World Cup 2025“ mit 32 Mannschaften bekannt gegeben. Nach Angaben der FIFA wurden bei der Auswahl des Gastgebers die Anforderungen an die Infrastruktur und den Service sowie die allgemeinen strategischen Ziele des Turniers berücksichtigt. Die geplante Club-WM, an der unter anderem Teams wie Bayern München und Borussia Dortmund teilnehmen, ist für den Zeitraum vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 vorgesehen.

