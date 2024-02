In der Nacht zu heute wurde die MLS Saison 2024 exklusiv im MLS Season Pass auf Apple TV angepfiffen. In der ersten Begegnung der Saison trafen der amtierende Ligapokalsieger Inter Miami CF und Real Salt Lake aufeinander. Das Spiel endete 2:0 für das Team rund um Lionell Messi. Die Saison wird kommendes Wochenende fortgesetzt.

MLS Saison 2024 ist exklusiv im MLS Season Pass auf Apple TV gestartet

Apple und die Major League Soccer sind eine exklusive zehnjährige Partnerschaft eingegangen. Auf die unvergessliche Saison 2023, die von rekordverdächtigen Meilensteinen und der Verpflichtung des achtmaligen Gewinners des Ballon d’Or Lionel Messi geprägt war, wurde nun die zweite Saison im Rahmen der Partnerschaft von Apple und der MLS angepfiffen.

„Wir freuen uns in die Saison 2024 zu starten und auf dieser wegweisenden Partnerschaft aufzubauen, die die Major League Soccer dem größten weltweiten Publikum aller Zeiten zugänglich macht und dabei die erstklassige Athletik und die mitreißende Fanbasis der Liga präsentiert“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Services von Apple.

Die erste Parte der neuen Saison liegt hinter uns. Am kommenden Wochenende geht es mit 14 Spielen am Samstag, 24. Februar und Sonntag, 25. Februar weiter, wobei LA Galaxy am Sonntag, 25. Februar Inter Miami CF im Dignity Health Sports Park empfängt. Dieses Spiel findet aufgrund der Zeitverschiebung hierzulande in der Nacht von Sonntag auf Montag statt.

Mit einem Abonnement des MLS Season Pass habt ihr Zugang zu allen MLS-Spielen ohne Einschränkungen, zu ausführlicher Berichterstattung und Analysen, einer Reihe exklusiver Inhalte und vielem mehr. Die Spiele der MLS könnt ihr über den MLS Season Pass auf einer Vielzahl an Apple Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfolgen. Besonders spanend dürfte das Erlebnis auf Apple Vision Pro sein.

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der Saison oder 99 Euro für die gesamte Saison verfügbar. Apple TV+ Abonnenten erhalten einen kleinen Rabatt und zahlen nur 12,99 Euro bzw. 79 Euro.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass

