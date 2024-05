Mitte Januar stellte Apple verschiedene exklusive Immersive-Videos für die Vision Pro in Aussicht. Mittlerweile bietet das Unternehmen in den USA unter anderem Alicia Keys Rehearsal Room, Prehistoric Planet Immersive, Adventure und Wild Life sowie einen MLS 3D-Film an. Für Nachschub ist gesorgt. So hat Apple für den 24. Mai eine neue Adventure-Episode angekündigt.

„Parkour“ für Apple Vision Pro

Als die Vision Pro Anfang des Jahres in die Hände der Nutzer gelangte, war eine der interessantesten Angebote eine kleine Sammlung von 180-Grad-Immersive-Videos. Das jüngste Update der Bibliothek kündigt sich nun mit „Parkour“ an.

„Parkour“ läuft 12 Minuten lang und fängt die Essenz des Parkour-Sports auf den berühmten Straßen und Dächern von Paris ein. Laut Apple ermöglicht das Video den Zuschauern, „die weltweit führenden Parkour-Athleten auf einer der Schwerkraft trotzenden Wanderung durch die Straßen und über die Dächer von Paris zu begleiten“. Dieses Erlebnis unterstreicht die Stärken des immersiven Videoformats der Vision Pro und bietet ein Abenteuer, das die meisten Menschen normalerweise nicht erleben würden.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Parkour“ liegt knapp zwei Wochen vor Apples WWDC. Es wird erwartet, dass auf der Entwicklerkonferenz Funktionen und Änderungen an den Apple-Betriebssystemen vorgestellt werden, und dass dort auch Updates zu Apples zukünftigen Headset-Plänen präsentiert werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren