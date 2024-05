Disney hat den Trailer zur einstündigen interaktiven und immersiven Disney+ Marvel-Geschichte veröffentlicht, die am kommenden Donnerstag (30. Mai 2024) für Vision Pro erscheinen wird.

Marvel Studios’ What If…? – An Immersive Story

Anfang dieses Monats hatten die Marvel Studios ein interaktives Erlebnis angekündigt, das auf der „What If…?“-Serie basiert und exklusiv für die Apple Vision Pro entwickelt wird. Nun steht der offizielle Trailer zur Verfügung, der uns einen ersten Einblick beschert, was uns erwartet.

In der Videobeschreibung heißt es

Was wäre, wenn … Sie ausgewählt würden? Betreten Sie das Multiversum und nutzen Sie die Kraft der Infinity Stones in dieser realitätsnahen Geschichte von Marvel Studios, ILM Immersive und Disney+. Das Multiversum ist in Gefahr und der Wächter braucht Ihre Hilfe. Gefährliche Varianten jagen Infinity-Steine und verändern nicht nur das Schicksal ihrer, sondern auch Ihrer Realität. Um das Schicksal des Multiversums zu retten, müssen Sie mit Ihren eigenen Händen mystische Zaubersprüche erlernen und Ihre Verbündeten in epische Schlachten verteidigen und mehr. Aber seien Sie vorsichtig … es kann sein, dass nicht alles so ist, wie es scheint.

Die in Kürze erscheinende App mit dem Titel „What If…? An Immersive Story“ lädt Marvel-Fans dazu ein, in die Rolle eines Protagonisten zu schlüpfen, der sich in alternativen Realitäten des MCU bewegt. Das Erlebnis ist so konzipiert, dass Augmented und Virtual Reality miteinander verschmelzen und eine nahtlose interaktive Welt schaffen, in der die Nutzer ihre Umgebung mit Hand- und Augenbewegungen manipulieren können.

Während die Fans die dynamischen Umgebungen durchqueren, treffen sie auf Multiversum-Varianten geliebter Marvel-Charaktere und nehmen an Szenarien teil, die es ihnen ermöglichen, die mystischen Künste zu erlernen oder die gewaltige Macht der Infinity-Steine zu nutzen. Die erzählerische Reise soll durch visuell beeindruckende Darstellungen sowohl neuer als auch bekannter MCU-Schauplätze bereichert werden – unterstützt von fortschrittlichem räumlichem Audio, um den immersiven Aspekt des Abenteuers zu vertiefen.

Wie eingangs erwähnt, steht ab sofort auch der Veröffentlichungstermin für die interaktive Marvel-Geschichte fest. „An Immersive Story“ startet am 30. Mai 2024. Aktuell steht Vision Pro nur für Anwender in den USA zur Verfügung. Den internationalen Start hat Apple bislang nicht bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass sich Apple am 10. Juni im Rahmen der WWDC-Keynote diesem Thema widmet.

