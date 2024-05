Apple TV+ hat eine neue Promotion aufgelegt, bei der qualifizierte Neu- und Bestandskunden den Video-Streaming-Dienst drei Monaten lang kostenlos nutzen können. So könnt ihr in Serien, wie z.B. Ted Lasso, The Morning Show, Dark Matter, Acapulco und viele weitere Originals hinein schnuppern.

Apple TV+ schenkt euch aktuell 3 Gratis-Monate

Apple bietet euch grundsätzlich mehrere Optionen, wie ihr den Video-Streaming-Dienst Apple TV+ kostenlos ausprobieren könnt. Grundsätzlich haben Neukunden 7-Tage kostenlosen Zugriff auf die Inhalte, erst danach werden sie zur Kasse gebeten.

Neue und wiederkehrende qualifizierte Abonnenten erhalten 3 Monate kostenlos Apple TV+, wenn sie ein neues iPhone, ein neues iPad, ein neues Apple TV oder einen neuen Mac kaufen.

Parallel dazu hat Apple kürzlich eine neue Aktion aufgelegt, bei der ihr 3 Gratis-Monate erhaltet, unabhängig vom Kauf neuer Hardware. Das Ganze gilt für neue und qualifizierte wiederkehrende Abonnenten. Ob ihr von der Aktion profitiert, könnt ihr auf dieser Apple-Webseite prüfen. Apple TV+ verlängert sich nach Ablauf der Aktion zum Preis von 9,99 Euro pro Monat, bis es gekündigt wird.

Apple TV+ ist über die Apple TV App in über 100 Ländern und Regionen auf über einer Milliarde Geräten verfügbar, darunter iPhone, iPad, Apple TV, Mac, viele Smart TVs von Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL und andere, Roku- und Amazon Fire TV-Geräte, Chromecast mit Google TV, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie unter tv.apple.com.

