Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen im kommenden Monat seinen ersten Store in Malaysia eröffnen wird. Für die große Neueröffnung von „Apple The Exchange TRX“ hat Apple sich den 22. Juni 2024 auserkoren.

Apple The Exchange TRX: erster Store in Malaysia eröffnet am 22. Juni 2024

In den letzten Jahren hat Apple die Präsenz seiner Apple Stores langsam und kontinuierlich ausgebaut. Weltweit blickt der Hersteller aus Cupertino mittlerweile auf über 500 Stores. In Kürze wird Apple seinen ersten Store in Malaysia eröffnen. Konkret feiert Apple die Neueröffnung von „Apple The Exchange TRX“ am 22. Juni 2024.

Apple schreibt „We are getting ready to open our first Apple Store in Malaysia. We can’t wait to see you. Jom!“

Dabei lässt sich „Jom“ mit „Komm schon“ übersetzen. Die Store findet ihr an folgender Adresse: L1.40 The Exchange TRX, Persiaran TRX, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur.

Auf der Apple Webseite zu „Apple The Exchange TRX“ stellt der Hersteller aus Cupertino begleitende Hintergrundbilder für das iPhone, iPad und den Mac zur Verfügung.

