iOS 18 ist da, zumindest hat Apple vor wenigen Augenblicken das nächste große iPhone-Update angekündigt. Eine erste Beta-Version zu iOS 18 erscheint noch heute. Ab Herbst steht die finale Version für alle Nutzer zur Verfügung. Wir haben eine Übersicht für euch, welche Neuerungen iOS 18 mit sich bringen wird.

Apple kündigt iOS 18 an

Apple hat eine Vorschau auf iOS 18 gegeben, ein großes Update mit mehr Anpassungsoptionen, der bisher größten Überarbeitung der Fotos App, neuen Features für Nutzer den Eingang in Mail zu verwalten, Nachrichten über Satellit und vieles mehr. Doch dies ist längst noch nicht alles.

Neue Anpassungsmöglichkeiten

Ihr erhaltet neue Möglichkeiten, euren Homescreen anzupassen und zu personalisieren. Ihr könnt Apps und Widgets in jedem freien Bereich auf dem Homescreen anordnen und sie zum Beispiel für einen einfacheren Zugriff direkt über dem Dock platzieren oder einen Bildschirmhintergrund perfekt damit einrahmen. App Symbole und Widgets erhalten einen neuen Look mit einem dunklen Effekt oder können eingefärbt werden. Darüberhinaus könnt ihr die App-Icons auf dem Homescreen in der Größe anpassen.

Auch das Kontrollzentrum ist überarbeitet worden. Das neue Design ermöglicht schnellen Zugriff auf neue Gruppen mit den Steuerelementen, die Nutzer am häufigsten verwenden – wie Medienwiedergabe, Home Steuerung und Konnektivität. Durch einfaches Streichen lässt sich zwischen ihnen wechseln.

Auch die beiden Tasten am unteren Bildschirmrand des Sperrbildschirm (Taschenlampe und Kamera-App) können angepasst werden. Dabei könnt ihr aus der Controls Gallery wählen oder Steuerelemente ganz entfernen. Mit der Aktionstaste von iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max können Anwender schnell eine beliebige Funktion aus der Controls Gallery ausführen.

Fotos-App

Die Fotos-App erhält laut Apple bisher größtes Re-Design. Eine einzige, vereinfachte Ansicht zeigt das vertraute Raster, und mit neuen Sammlungen können Nutzer nach bestimmten Themen suchen, ohne die Fotos in Alben sortieren zu müssen. Sammlungen können außerdem festgepinnt werden, um einfach auf Favoriten zuzugreifen. Eine neue Karussell Ansicht zeigt Highlights, die täglich aktualisiert werden, mit Lieblingspersonen, Haustieren, Orten und mehr. Durch die automatische Wiedergabe von Inhalten in der App wird die Mediathek lebendig, sodass vergangene Momente beim Durchsehen noch einmal erlebt werden können.

Nachrichten-App

iMessage kommt mit ganz neuen Texteffekten. Jeder Buchstabe, jedes Wort, jeder Satz und jedes Emoji kann mit dynamischen Animationen hervorgehoben werden. Nutzer können ihren Tonfall besser vermitteln, indem sie Formatierungen hinzufügen, wie fett, unterstrichen, kursiv und durchgestrichen. Tapbacks werden erweitert und können beliebige Emojis oder Sticker enthalten. Zudem könnt ihr Nachrichten verfassen und automatisch zu einem späteren Zeitpunkt versenden.

Für den Fall, dass Nachrichten an Kontakte gesendet werden, die kein Apple Gerät haben, unterstützt die Nachrichten App jetzt RCS, das vielfältigere Medien und zuverlässigere Gruppennachrichten ermöglicht als SMS und MMS.

Mit iOS 18 wird zum ersten Mal Nachrichten über Satellit eingeführt, für die Gelegenheiten, wenn keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung verfügbar ist.

Verbesserungen in Mail

Mail bringt neue Möglichkeiten, euren Posteingang zu verwalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Eine Kategorisierung direkt auf dem Gerät organisiert und sortiert eingehende E-Mails in Primary für persönliche und dringende E-Mails, in Transactions für Bestätigungen und Belege, in Updates für News und Mitteilungen aus den sozialen Medien sowie in Promotions für Marketing E-Mails und Gutscheine. Mail erhält außerdem eine neue gebündelte Ansicht, die alle relevanten E-Mails eines Unternehmens zusammenfasst, damit ihr schnell überfliegen können, was gerade wichtig ist.

Safari

Safari macht es jetzt noch einfacher, Informationen im Internet zu entdecken – mit Highlights und einem überarbeiteten Reader. Safari nutzt maschinelles Lernen, um die wichtigsten Informationen einer Webseite anzuzeigen. Ihr könnt euch zum Beispiel eine Zusammenfassung durchlesen, um zu erfahren, worum es in einem Artikel geht. Ihr könnt schnell den Standort eines Restaurants, Hotels oder einer Sehenswürdigkeit erfassen. Oder ihr hört euch ein Lied direkt aus dem Artikel über diesen Song oder das Album an. Der Reader ist überarbeitet worden und hat noch mehr Optionen, um Artikel ohne Ablenkungen zu lesen, mit einer Zusammenfassung und einem Inhaltsverzeichnis für längere Artikel.

Neue Passwörter-App

Mit der neuen Passwörter App könnt ihr ganz einfach auf eure Passwörter, Passkeys, WLAN Passwörter und Bestätigungscodes zugreifen. Die App benachrichtigt euch auch bei häufig auftretenden Schwachstellen, zum Beispiel bei Passwörtern, die sich leicht erraten lassen, mehrfach verwendet werden oder in bekannten Datenlecks enthalten sind.

Zusätzliche Funktionen in iOS 18

In Apple Karten finden Nutzer tausende Wanderungen in den Nationalparks der USA und können einfach ihre eigenen Routen erstellen und auch offline auf sie zugreifen. Nutzer von Karten können außerdem favorisierte Wanderungen in Nationalparks sowie eigene Routen und Orte in einer ganz neuen Places Library speichern und eine persönliche Notiz zu jedem Ort hinzufügen.

Der Spielmodus bringt stabilere Bildraten und verbessert so das Gaming Erlebnis, besonders bei langen Sessions. Außerdem wird drahtloses Zubehör wie AirPods und Game Controller unglaublich reaktionsschnell.

Mit Apple Pay erhalten Nutzer neue Zahlungsmöglichkeiten. Sie können zum Beispiel Guthaben aus Bonusprogrammen nutzen oder auf die Ratenzahlung ihrer qualifizierten Kredit- oder Debitkarte zugreifen. Mit Tap to Cash können Nutzer Apple Cash senden und empfangen, indem sie einfach zwei iPhone Geräte nebeneinander halten.

Tickets in Apple Wallet ermöglichen ein besseres Erlebnis für Fans und machen wichtige Event-Infos – wie Details zum Stadion, empfohlene Apple Music Playlists und mehr – direkt griffbereit.

SharePlay mit Apple Music ermöglicht noch mehr Nutzer die Kontrolle über Musik auf einem HomePod, einem Apple TV oder einem Bluetooth fähigen Lautsprecher zu teilen, wodurch gemeinsames Musikhören noch mehr Spaß macht und interessanter wird.

Die Verwendung von AirPods wird mit Siri Interaktionen persönlicher, privater und praktischer. Nutzer von AirPods Pro (2. Generation) können einfach mit dem Kopf nicken oder den Kopf leicht schütteln, um auf Siri Ankündigungen zu reagieren. Für eine noch bessere Qualität bei Anrufen kommt Stimmisolierung auf die AirPods Pro. Sie sorgt dafür, dass Stimmen in lauten oder windigen Umgebungen gut zu hören sind. AirPods Updates liefern auch die beste drahtlose Audiolatenz, die Apple jemals für mobiles Gaming bereitgestellt hat, dazu kommt personalisiertes 3D Audio für noch immersiveres Gameplay.

In die Notizen App eingegebene Formeln und Gleichungen werden direkt beim Tippen mit Math Notes gelöst. Neue ausblendbare Abschnitte und Hervorhebungen machen es leichter, wichtige Inhalte herauszustellen.

In Journal hilft eine neue Ansicht mit Einblicken Nutzer dabei, ihre Ziele beim Tagebuchschreiben im Blick zu behalten. Die Möglichkeit, Einträge zu durchsuchen und zu sortieren, macht es außerdem leicht, Erinnerungen aufleben zu lassen. Zeit, die mit Journaling verbracht worden ist, kann in der Health App als Minuten der Achtsamkeit gespeichert werden, und Nutzer können ihren Gemütszustand direkt in Journal protokollieren. Jetzt ist ein Journal Widget verfügbar, mit dem Nutzer vom Homescreen oder vom Sperrbildschirm aus schnell einen Eintrag verfassen können. Audioaufnahmen werden automatisch transkribiert und Nutzer können Journaleinträge exportieren und drucken.

Kalender wird noch praktischer und zeigt sowohl Ereignisse als auch Aufgaben aus der Erinnerungen App an. Nutzer können Erinnerungen direkt im Kalender erstellen, bearbeiten und abschließen, dabei zeigt die aktualisierte Monatsansicht alle Events und Aufgaben auf einen Blick.

Der Notfallpass in der Health App ist überarbeitet worden, damit es für Ersthelfer noch einfacher ist, in einem Notfall die wichtigsten Informationen zu finden. Die Health App kann Nutzer auch dabei unterstützen, während einer Schwangerschaft ihre Daten besser zu verstehen, indem sie Anpassungen vornimmt und Vorschläge macht, um Veränderungen bei der körperlichen und mentalen Gesundheit abzubilden.

Mit Notruf SOS Livevideo können Nutzer zusätzliche Informationen weitergeben, indem sie Videos streamen und aufgezeichnete Medien teilen. Teilnehmende Notrufzentralen können während eines Notrufs Livevideo oder von Nutzer aufgenommene Medien über eine sichere Verbindung anfragen, wodurch Hilfe einfacher und schneller auf den Weg gebracht werden kann.

Die Home App hat jetzt einen Gastzugang, mit dem Nutzer ihren Gästen leicht die Steuerung von bestimmtem Smart Home Zubehör übertragen und Pläne für Zeitfenster einrichten können, in denen Gäste Zugang zu ihrem Zuhause haben, und mehr. Kontaktloses Aufschließen mit Hausschlüsseln ermöglicht ein einfaches Betreten des Zuhauses und nutzt Ultrabreitband-Technologie, damit Nutzer unterstützte Schlösser sofort entsperren können, sobald sie nur noch 1,80 Meter von der Tür entfernt sind. Mit praktischen Updates in der Kategorie Energie erleichtert es die Home App qualifizierten Nutzer, den Stromverbrauch ihres Haushalts einzusehen, nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen.

Zu den Updates bei Bedienungshilfen gehören Augenerfassung, eine integrierte Option, mit der das iPhone nur mit den Augen gesteuert werden kann; Music Haptics, eine neue Möglichkeit für gehörlose oder schwerhörige Nutzer, Musik mit der Taptic Engine des iPhone zu erleben; und Vocal Shortcuts, mit denen Nutzer Aufgaben ausführen können, indem sie ein individuelles Geräusch machen.

