Heute ist es endlich soweit. In Kürze startet die Apple WWDC 2024 Keynote und zahlreiche Apple Fans blicken in Richtung Cupertino, um zu erfahren, welche Neuerungen das Unternehmen anzukündigen hat. Wir informieren euch über alles Wissenswerte rund um die WWDC 2024 Keynote im Live-Ticker / Live-Ticker. Um 19:00 Uhr beginnt die Keynote, unser Live-Ticker startet um 18:00 Uhr. Seinen Online Store hat Apple bereits im Vorfeld offline genommen.

Apple WWDC 2024 Keynote im Live-Ticker / Live-Stream

Vor wenigen Wochen hat Apple mit dem MacBook Air mit M3-Chip, iPad Pro mit M4-Chip und iPad Air mit M2-Chip neue Hardware auf den Markt gebracht. Am heutigen Abend werden eher Software-Themen mit Mittelpunkt stehen.

Apple nutzt seine Worldwide Developers Conference traditionell, um einen Ausblick auf die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS und Co. zu geben. Konkret wird der Hersteller über iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, visionOS 2, tvOS 18 und HomePod Software 18 sprechen. In den letzten Wochen wurde bereits über die möglichen Funktionen spekuliert. Der einhellige Tenor ist, dass über den meisten Neuerungen das Thema „Künstliche Intelligenz“ stehen wird. Wir sind gespannt, wie Apples KI-Strategie aussehen wird.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:30 Uhr andauern wird.

