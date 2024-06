Apple hat seine gestrige WWDC-Keynote nicht nur genutzt, um ausführlich über künstliche Intelligenz zu sprechen, auch die Themen Privatsphäre und Datenschutz wurde in den Mittelpunkt gerückt. Unter anderem ist das Unternehmen dabei auf Private Cloud Compute eingegangen. Was es damit auf sich hat und welche weiteren Datenschutzkunktionen Apple vorgestellt hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Apple kündigt neue Datenschutz-Funktionen an

Apple hat gestern Apple Intelligence angekündigt. Dabei handelt es sich ein persönliches intelligentes System, das leistungsstarke generative Modelle direkt auf iPhone, iPad und Mac bringt. Viele Anfragen werden direkt auf den Geräten verarbeitet, ohne Nutzerdaten zu sammeln. Sollte allerdings eine höhere Rechenleistung benötigt werden kann Apple Intelligence mit Private Cloud Compute die Rechenkapazität flexibel anpassen, um auf größere, serverbasierte Modelle für komplexere Anfragen zurückzugreifen. Dabei wird wird Privatsphäre der Nutzer laut Apple die ganze Zeit gewahrt.

Dabei werden die Daten ausschließlich auf Servern mit Apple Chips verarbeitet. Diese bieten unter anderem die Secure Enclave. Diese schützt wichtige Schlüssel auf dem Server genau wie auf den iPhones der Nutzer, während die sichere Boot-Funk­tion gewährleistet, dass das Betriebssystem auf dem Server signiert und verifiziert ist, genau wie bei iOS.

Der Trusted Execution Monitor stellt sicher, dass nur signierter und verifizierter Code ausgeführt wird, und die Zertifizierung ermöglicht es den Geräten der Nutzer:innen, die Identität und Konfiguration eines Private Cloud Compute Clusters sicher zu überprüfen, bevor eine Anfrage gesendet wird. Um das Datenschutzversprechen von Apple zu überprüfen, können unabhängige Experten den Code untersuchen, der auf Private Cloud Compute Servern läuft.

Weitere Datenschutz-Funktionen

Ihr könnt Apps unter iOS 18 sperren und ausblenden. Wenn ihr eine App sperrt, werden Personen aufgefordert, sich mit Face ID, Touch ID oder einem Passcode zu identifizieren, wenn sie auf die App tippen. Für zusätzlichen Datenschutz könnt ihr Apps auch verbergen, indem ihr sie in einen gesperrten und verborgenen Ordner bewegt, der nur mit Face ID, Touch ID oder einem Passcode geöffnet werden kann.

Mit Verbesserungen bei den Berechtigungen für die Weitergabe von Kontakten in iOS 18 erhaltet ihr mehr Kontrolle, da ihr nur bestimmte Kontakte mit einer App teilen könnt, anstatt alle Kontakte freizugeben. Eine ähnliche Einschränkung hatte Apple i Jahr 2020 bei den Fotos eingeführt, so dass ihr festlegen könnt, auf welche Fotos eine bestimmte App zugreifen kann. Das Accessory Setup Kit erlaubt Entwicklern, das Zubehör von Nutzern auf intuitive, neue Weise zu koppeln, ohne dass für eine App alle anderen Geräte im Netzwerk der Nutzer sichtbar werden. Dadurch bleiben die Geräte privat und das Koppeln funktioniert reibungslos.

Spannend ist sicherlich auch die neue Passwörter-App. Diese basiert auf dem Apple Schlüsselbund. Mit der Passwörter-App könnt ihr ganz einfach auf Account-Passwörter, Passkeys, WLAN Passwörter und Zwei-Faktor-Codes zugreifen, die sicher im Schlüsselbund gespeichert sind. Die App benachrichtigt euch zudem bei häufig auftretenden Schwachstellen, zum Beispiel bei Passwörtern, die sich leicht erraten lassen, mehrfach verwendet worden sind oder in bekannten Datenlecks aufgetaucht sind.

Mit Nachrichten über Satellit in iOS 18 könnt ihr Nachrichten an Freunde oder Familie direkt aus bestehenden iMessage und SMS Konversationen senden, falls ihr weder Mobilfunkverbindung noch WLAN habt Wenn ihr euch außerhalb des Mobilfunknetzwerks bewegt, könnt ihr direkt aus der Nachrichten App Nachrichten über Satellit versenden, wobei iMessage durchgehend verschlüsselt bleibt.

Presenter Preview in macOS hilft euch zu verhindern, dass ihr zu viele Informationen teilt, wenn ihr in einer Videokonferenz seid, AirPlay nutzt oder ein anderes Gerät über ein Kabel verbindt. Ihr könnt mit Apps wie FaceTime und Zoom ihren gesamten Bildschirm oder nur eine App teilen, und Presenter Preview erscheint automatisch.

