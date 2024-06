Bis dato haben wir nur einen Bruchteil der Neuerungen von iOS 18, macOS Sequoia und Co. kennengelernt. In den kommenden Wochen und Monaten bis zum finalen Release im Herbst werden noch zahlreiche neue Funktionen bekannt werden. Wie sich nun zeigt, können in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia Webseiten und Apps Passkeys automatisch aktualisieren.

iOS 18 und macOS Sequoia: Webseiten und Apps können Passkeys automatisch aktualisieren

Mit iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia hat Apple – wie im Vorfeld gemunkelt – eine eigenständige Passwörter-App angekündigt.

Die Passwörter-App basiert auf dem Schlüsselbund, der vor über 25 Jahren von Apple eingeführt worden ist. Sie macht es noch leichter, auf Passwörter, Passkeys, WLAN Passwörter und andere Anmeldedaten zuzugreifen – alles an einem Ort. Die iCloud Synchronisierung wird mit einer sicheren durchgehenden Verschlüsselung geschützt. Die App Passwörter funktioniert großartig mit Safari und synchronisiert sich reibungslos zwischen euren Apple Geräten sowie mit Windows Geräten über die iCloud für Windows App.

Die standardmäßig aktivierte Funktion „Passkeys automatisch aktualisieren“ beschleunigt die Einführung von Passkeys, die sicherer sind als ein herkömmlicher Login und ein Passwort. Passkeys melden Sie mit Face ID oder Touch ID statt mit einem Passwort an. Und da eine Authentifizierung auf dem Gerät erforderlich ist, verhindern Passkeys Online-Angriffe wie Phishing. Es gibt kein Passwort, das gestohlen werden kann, und keinen Authentifizierungscode, der abgefangen werden kann.

Zahlreiche Webseiten und Apps untersetzen bereits Passkeys, allerdings ist noch reichlich Luft nach oben, so dass es wünschenswert ist, dass weitere Anbieter Passkeys unterstützen.

