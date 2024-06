Apple hat gestern nicht nur macOS Sequoia angekündigt, sondern auch noch allerhand weitere Neuerungen rund um den Mac bestätigt. Unterm anderem wurden „lang erwartete“ Spiele für den Mac angekündigt.

Apple kündigt „lang erwartete“ Spiele für den Mac an

Apple hat neue Spiele für den Mac angekündigt und im Rahmen seiner WWDC-Keynote sogar den Entwicklern von Ubisoft ein paar Minuten Bühnenpräsenz eingeräumt. Ein paar wenige AAA-Titel stehen bereits für den Mac bereit, in den kommenden Wochen und Monaten werden weitere spannende Spiele hinzukommen.

Ubisoft veröffentlicht Prince of Persia: The Lost Crown sowie Assassin’s Creed Shadows, und von Capcom kommen noch mehr spannende Titel aus der beliebten RESIDENT EVIL Reihe, darunter RESIDENT EVIL 7 biohazard und RESIDENT EVIL 2. Die nächste große Erweiterung von World of Warcraft: The War Within erscheint später in diesem Jahr. Außerdem kommen Frostpunk 2, Palworld, Sniper Elite 4 und RoboCop: Rogue City, die leistungsstarke Softwaretechnologien wie MetalFX Upscaling nutzen, um die Performance zu steigern und visuelle Effekte in hoher Qualität für die gesamte Mac Produktfamilie zu liefern. Außerdem erscheinen bald Control Ultimate Edition und Wuthering Waves – beide nutzen die Power der M3 Chips für atemberaubende visuelle Effekte mit Raytracing.

Immersiveres Gaming Erlebnis + Game Porting Toolkit 2

Darüberhinaus hat Apple zwei weitere „Gaming-News“ bekannt gegeben. Zum einen bringt euch personalisiertes 3D Audio wie noch nie zuvor mitten ins Geschehen, während die erheblich reduzierte Audiolatenz der AirPods Pro (2. Generation) ein noch besseres Audioerlebnis bietet. Verbesserungen am Spielmodus sorgen für eine flüssigere Bildrate und fortschrittliche Features beim Energiemanagement steigern die Performance für die gesamte Mac Produktfamilie.

Im vergangenen Jahr hat Apple das Gaming Porting Toolkit vorgestellt, mit dem Entwickler ihre PC-Spiele leichter auf den Mac bringen können. Nun kommt das Gaming Porting Toolkit 2. Das Game Porting Toolkit 2 bringt die Möglichkeiten auf ein neues Level und bietet einige der von Spieleentwickler am häufigsten gewünschten Funktionen. So wird es noch einfacher, fortschrittliche Spiele auf den Mac sowie auf iPhone und iPad zu portieren.

