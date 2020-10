Apple hat den neuen HomePod mini zwar vor wenigen Tagen zusammen mit dem iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max vorgestellt, ein paar letzte Details zum neuen Lautsprecher schuldet uns Apple noch. Nun erhalten wir die nächsten Appetithäppchen.

HomePod mini: Stromkabel endet mit USB-C Stecker

Wie die Kollegen von Macrumors in Erfahrung bringen konnten endet das Stromkabel des HomePod mini mit einem USB-C Stecker. Im Lieferumfang des HomePod mini befindet sich zudem das neue 20W Netzteil.

Die Tatsache, dass Apple das Stromkabel mit einem USB-C Stecker enden lässt, bringt verschiedene Möglichkeiten mit sich. So kann der HomePod mini grundsätzlich mit einer breiteren Palette an Geräten und Zubehör betrieben werden. So könnte man den Lautsprecher zum Beispiel über ein MacBook mit USB-C Anschluss oder eine USB-C Powerbank nutzen. Allerdings muss man abwarten, wie hoch der Stromverbrauch des HomePod mini ist.

Laut Apple bietet der HomePod mini einen beeindruckenden Sound, die Intelligenz von Siri, um Aufgaben zu erledigen, und ein unkompliziertes, komfortables und benutzerfreundliches Smart Home-Erlebnis. Mit einer Höhe von gerade mal 8,4 Zentimeter ist der HomePod mini vollgepackt mit innovativen Technologien und fortschrittlicher Software. Zusammen ermöglicht dies ein Computational Audio, das großartige Klangqualität liefert, unabhängig davon, wo er steht. Der HomePod mini wird in den Farben Weiß und Space Grau zu einem attraktiven Preis von 96,50 Euro erhältlich sein. Vorverkaufsstart ist der 06. November. Der HomePod mini wird in der Woche ab dem 16. November ausgeliefert.