Habt ihr die Steuererklärung für das Jahr 2020 schon erledigt? Lautet die Antwort „Ja“, so könnt ihr diesen Artikel getrost überspringen und allgemein auf die Amazon Black Firday Angebote blicken. Lautet die Antwort hingegen „Nein“, so wird es höchste Zeit. WISO Steuer 2021 unterstützt euch dabei. Im Rahmen der Black Friday Woche bei Amazon hat der Online-Händler die Steuersoftware nun drastisch im Preis reduziert.

WISO Steuer 2021 für Mac und PC nur 18,90 Euro

Auf verschiedene Deals im Rahmen der Amazon Black Friday Woche haben wir euch bereits im Laufe des Tages hingewiesen. Auf ein Angebot des Tages möchten wir euch allerdings separat hinweisen. Es geht um WISO Steuer 2021 (Steuerjahr 2020). Die Steuersoftware erhaltet ihr aktuell für 18,90 Euro (Mac) bzw. 18,10 Euro (PC).

Das Jahr 2021 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Falls ihr die Steuererklärung für das Jahr 2020 noch nicht erledigt habt, so wird es höchste Zeit. Erfreulicherweise gibt es nützliche Software, die euch der Erstellung der Steuererklärung unterstützt. Die Buhl Data GmbH hat mit WISO Steuer Mac 2021 (Steuerjahr 2020) eine Software im Portfolio, die euch zur Seite steht.

Am heutigen Tag rückt Amazon die WISO Steuersoftware 2021 (für das Steuerjahr 2020) in den Fokus und dreht an der Preisschraube. Ihr erhaltet WISO Steuer Mac 2021 und WISO Steuer Sparbuch (PC) 2021 zum reduzierten Preis.