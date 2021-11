Wir haben bereits gesehen, dass mehrere Apps wie Instagram und YouTube den TikTok-Stil mit vertikalen Kurzvideos nachahmen, nun schließt sich auch Spotify an. So testet der Musik-Streaming-Dienst derzeit eine neue Funktion in seiner mobilen App, die im Grunde einen vertikalen Feed von Musik-Videos hinzufügt, durch den Nutzer scrollen können, um etwas zu finden, das ihnen gefällt.

Die Funktion wurde zuerst von Chris Messina in der Beta-Version von Spotify für iOS entdeckt. Ein neues Symbol in der Tab-Leiste der App führt die Nutzer zu einem neuen vertikalen Videoerlebnis, bei dem sie nach oben oder unten wischen können, um kurze Videoclips anzusehen. Zusätzlich zum Scrollen gibt es auch einen „Gefällt mir“-Button und einen weiteren, um Informationen über den jeweiligen Song abzurufen.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021