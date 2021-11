Seit mehreren Jahren haben wir eine Sonos Sub bei uns im Einsatz. In unseren Augen ein richtig guter Subwoofer, der das Heimkino- sowie das Musik-Erlebnis in den eigenen vier Wänden bereichert. Mit einem Listenpreis von 849 Euro ist dieser jedoch nicht gerade preiswert. Nicht jeder benötigt einen so kräftigen Subwoofer. Schon seit längerem wünschen wir uns einen kleinen Bruder (bzw. eine kleine Schwester) des Sonos Sub. Genau ein solcher Sonos Sub Mini ist nun im Anmarsch.

Sonos Sub Mini im Anmarsch

Immer mal wieder tauchten im Vorfeld einer Sonos-Produktvorstellung die neuen Modelle auf. Mal gab es Hinweise in der App, mal bei irgendwelchen Zulassungsbehörden oder wo auch immer. Nun wird ein Sonos Sub Mini in der „Sonos Controller“-App erwähnt. So stolperte ein Reddit-Nutzer über entsprechende Hinweise in der App, als er versuchte, einen zweiten Sub (ist seit Ende 2020 möglich) ins System einzubinden.

In den begleitenden Informationen heißt es „Sub (Gen 1, 2, oder 3) sind große, quadratische Subwoofer. Sub Mini ist ein kleiner, zylindrischer Subwoofer„. Weitere Informationen liegen uns zum Sub Mini nicht vor. Wir können uns gut vorstellen, dass Sonos mittelfristig den neuen Sonos Mini ankündigt. Unserer Einschätzung zufolge passt dieses gut uns bisherige Lautsprecher-Portfolio. Der Preis? An dieser Stelle können wir nur spekulieren. Aber ein Listenpreis von 499 Euro wäre schon klasse.

Zuletzt hatte Sonos die Beam 2. Generation (hier unser Test) vorgestellt. Zuvor brachte der Hersteller Sonos Roam (hier unser Test) auf den Markt.