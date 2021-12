Das Ende des Jahres rückt näher und so lässt das Unicode-Konsortium das Emoji-Jahr Revue passieren. Die unterhaltsame Studie zeigt, welche Emojis im Jahr 2021 am häufigsten verwendet wurden. Während die Kategorie Smiley/Emotion insgesamt am beliebtesten war, schlüsselt der neue Bericht auch weitere Emoji-Kategorien nach den am häufigsten und am wenigsten verwendeten auf.

Die beliebtesten Emojis 2021

Über 5 Prozent aller in diesem Jahr verwendeten Emojis entfielen auf das Gesicht mit Freudentränen 😂. Wie das Unicode-Konsortium feststellt, konnte nur das Herz ❤️ diesem Beliebtheitswert nahekommen.

Zu den anderen Top-Emojis im Jahr 2021 gehörten: vor Lachen auf dem Boden wälzendes Gesicht, Daumen hoch, stark weinendes Gesicht, zusammengepresste Hände, küssende Gesicht, lächelndes Gesicht mit Herzen, Gesicht mit herzförmigen Augen und lächelndes Gesicht mit lächelnden Augen sowie rosigen Wangen, oder einfacher ausgedrückt: 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊.

Ein weiteres interessantes Ergebnis war, dass die 100 wichtigsten Emojis etwa 82 Prozent der verwendeten Emojis ausmachten. In Bezug auf andere Kategorien sagt Unicode, dass die am häufigsten verwendeten Emojis diejenigen waren, die mehrere Konzepte darstellen, wie beispielsweise die Rakete 🚀, die den Fortschritt und die Vorfreude auf große Veränderungen symbolisieren soll. Ein Schmetterling 🦋 ist das häufigste Tier-Emoji und steht für Veränderung, Schönheit, Natur und Wandel. Der Blumenstrauß 💐 hingegen kommt regelmäßig für Anlässe zum Einsatz: Glückwünsche, Feiern und Beziehungen aller Art, seien sie platonisch oder romantisch.

Und wie sieht es mit den am wenigsten verwendeten Emojis aus? Es sind die Flaggen. Sie stellen die größte Sammlung dar (258 Emojis), werden aber am wenigsten verwendet.