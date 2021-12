Musik in Ultra HD und Dolby Atmos sind ab sofort über Amazon Music auf Sonos verfügbar. Im September dieses Jahres kündigte Sonos die Unterstützung weiterer Audioformate an. So waren unter anderem unter anderem Dolby Atmos Music und Amazon Music Ultra in der Verlosung. Nun können wir Vollzug melden.

Musik in Ultra HD und Dolby Atmos kann ab sofort über Amazon Music auf Sonos abgespielt werden. Dadurch erleben Musikfans ihre Lieblingstitel noch intensiver und genießen genau das Hörerlebnis, das KünstlerInnen erzeugen möchten. Hochauflösende Audioformate werden immer populärer und leichter zugänglich, daher ist es Sonos wichtig, Nutzern genau diese Audioformate zur Verfügung zu stellen und auf den Speakern erlebbar zu machen.

Sonos Nutzer mit einem Amazon Music Unlimited Abo bekommen ihren Wunschcontent in Ultra HD mit dem neuesten Software Update der Sonos S2 App. In welcher Audio-Qualität sie streamen, sehen Nutzer auf dem „Aktuelle Wiedergabe“-Bildschirm.