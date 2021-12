Der Monat Dezember bietet sich klassischerweise für einen Jahresrückblick an. In den letzten Tagen haben sich bereits verschiedene Unternehmen zu Wort gemeldet und das Jahr 2021 Revue passieren lassen und nun legt Google seinen Jahresrückblick 2021 vor. Mit welchen Themen hat sich Deutschland im laufenden Jahr beschäftigt?

Google Jahresrückblick 2021

Jedes Jahr blickt Google mit dem Google Jahresrückblick auf die Themen, die die Menschen hierzulande und weltweit bewegt haben. 2021 dominieren Großereignisse und die Pandemie die Listen. Vom Zapfenstreich bis zur Europameisterschaft, von Christian Eriksen bis Prinz Philip – zahlreiche spannende Themen, besondere Menschen und bewegende Ereignisse prägten bislang 2021.

Bitte beachtet, dass es sich bei den Listen wie immer nicht um die meist gesuchten, sondern trending Begriffe handelt, also Suchanfragen, die einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Top 10 der allgemeinen Suchbegriffe (Deutschland) liest sich wie folgt:

EM 2021 Bundestagswahl 202 Corona Bundeslig Olympia 2021 Whatsapp Störung Biontech Aktie Zapfenstreich Merkel Gamestop Aktie Kasia Lenhardt

Den gesamten Google Jahresrückblick 2021 findet ihr hier. Dort könnt ihr nicht nur die Top 10 für Deutschland, sondern für viele weitere Ländern einsehen. Welche Suchbegriffe waren in den USA besonders beliebt? Nach welchem Politiker bzw. Politikerin wurde in Deutschland besonders oft gesucht? Was war in Frankreich angesagt? Woche Sportereignisse haben die Engländer bewegt und wonach haben unsere Nachbarn in den Niederlande gesucht?