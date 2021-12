Apple TV+ hat seine erste russischsprachige Origins-Serie in Auftrag gegeben. „Container“ wird eine weitere Apple Produktion sein, die im Original nicht in englischer-sprachige vorliegt.

Apple TV+ bestellt „Container“

Bei der Serie „Container“, die über einen Koproduktionsvertrag mit dem abonnementbasierten Streaming-Dienst START zustande kommt, handelt es sich um eine Thriller-Serie mit Oksana Akinshina (“The Bourne Supremacy’s”) und den russischen Filmstars Filipp Yankovskiy (“The Three Musketeers”), Marusya Fomina (“Gold Diggers”) and Artem Bystrov (“Earthquake”) in den Hauptrollen, so Variety.

Als „mutig“ und „unerschrocken“ beschrieben, spielt Akinshina Sasha, eine Leihmutter, die ein gefährliches Geheimnis verbirgt, die sich widerstrebend im luxuriösen Zuhause der reichen Familie wiederfindet, deren Baby sie zur Welt bringt.

Während Sasha durch die Privilegien und die Politik der Superreichen navigiert, drohen ihre Geheimnisse und ihre Bedrohungen zu kollidieren. Regie wird Maksim Sveshnikov („257 Reasons to Live“) nach einem Drehbuch von Alexey Lyapichev („257 Reasons to Live“) führen. Als Produzenten werden Eduard Iloyan, Vitaly Shlyappo, Alexey Trotsyuk, Denis Zhalinsky und Mikhail Tkachenko agieren. Die Serie wird im Frühjahr 2022 auf Apple TV+ anlaufen.